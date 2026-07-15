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WM 2026: Erstmals seit fast 50 Jahren! Finale lässt irre Serie des FC Bayern München reißen
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Netz lacht über Tuchel-Taktik: "BVB-Gen nach England gebracht"
Videoclip • 03:56 Min
Harry Kane verpasst mit England den Einzug ins WM-Finale. Damit reißt eine besondere Serie des FC Bayern bei Weltmeisterschaften.
Die stolze Finalserie des FC Bayern ist gerissen: Erstmals seit 1978 steht kein Spieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Endspiel der Weltmeisterschaft.
Am Mittwochabend scheiterte auch Torjäger Harry Kane mit England im Halbfinale gegen Titelverteidiger Argentinien (1:2). Zuvor hatten bereits die Münchner Michael Olise und Dayot Upamecano nach dem 0:2 Frankreichs gegen Spanien ihre Träume vom Endspiel am Sonntag in East Rutherford begraben müssen.
Letztmals war 1978 beim Duell von Argentinien mit den Niederlanden kein Bayern-Profi im WM-Endspiel dabei gewesen. 2014 beim deutschen WM-Triumph waren es gar sieben Münchner, 1990 fünf.
Die Bayern-Profis in den WM-Finals von 1982 bis 2022 im Überblick:
1982: Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge, Wolfgang Dremmler
1986: Lothar Matthäus, Dieter Hoeneß, Norbert Eder
1990: Klaus Augenthaler, Stefan Reuter, Jürgen Kohler, Hans Pflügler, Raimond Aumann
1994: Jorginho
1998: Bixente Lizarazu
2002: Oliver Kahn, Thomas Linke, Jens Jeremies, Carsten Jancker
2006: Willy Sagnol
2010: Mark van Bommel, Arjen Robben, Edson Braafheid
2014: Philipp Lahm, Toni Kroos, Thomas Müller, Mario Götze, Bastian Schweinsteiger, Jerome Boateng, Manuel Neuer
2018: Corentin Tolisso
2022: Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Kingsley Coman
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