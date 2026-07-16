WM 2026 - "Die Falklandinseln gehören uns": Argentinien feiert mit provokantem Banner

Nach dem 2:1-Sieg im WM-Halbfinale gegen England sorgten die argentinischen Stars bei ihren Feierlichkeiten mit einem provokativen Banner für negatives Aufsehen.

Die argentinische Nationalmannschaft hat nach dem Triumph im WM-Halbfinale gegen England (2:1) erneut den Einzug ins Endspiel geschafft.

Bei den Feierlichkeiten im Stadion in Atlanta sorgten jedoch einige Stars der "Gauchos" für Empörung - vor allem bei Gegner England.

Denn sie feierten am Spielfeld mit einem Transparent, auf dem stand: "Die Falklandinseln gehören uns".