ran Fußball WM 2026: So wild feiert Lamine Yamals Freundin Spaniens Finaleinzug Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Nachdem die französische Nationalmannschaft bei der WM 2026 im Halbfinale ausschied, gab es in zahlreichen Städten Ausschreitungen.

Nach dem Ausscheiden der französischen Nationalmannschaft im WM-Halbfinale gegen Spanien ist es landesweit zu zahlreichen Ausschreitungen gekommen. Nach Angaben des Innenministeriums wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in 183 Städten, insbesondere in Paris und Lyon, Auseinandersetzungen zwischen Randalierern und Sicherheitskräften registriert, 342 Personen festgenommen und 250 in Polizeigewahrsam genommen. Bayern-Talent wechselt wohl fest zu Eintracht Frankfurt Zudem dokumentierten die Behörden 688 Angriffe mit Feuerwerkskörpern auf Einsatzkräfte und beschlagnahmten 1128 Böller.

20 Sicherheitskräfte verletzt 20 Angehörige der inneren Sicherheitskräfte wurden verletzt, im Vergleich zu 85 im Vorjahr. Diese Zahl stelle zwar einen deutlichen Rückgang dar, "ist aber dennoch inakzeptabel. Diese festlichen Momente dürfen nicht mit einer hohen Zahl an Verletzungen unserer inneren Sicherheitskräfte enden", sagte Innenminister Laurent Nunez. Trotz der Vielzahl an Vorfällen sprach das Innenministerium jedoch nicht von schwerwiegenden Ausschreitungen.

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