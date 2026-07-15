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WM 2026 heute live: Diese Kommentatoren & Moderatoren sind für MagentaTV und die ARD im Einsatz bei England vs. Argentinien

Aktualisiert:

von ran

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WM 2026: Nicht Yamal! Dieser Spanien-Star begeistert Hummels

Videoclip • 01:01 Min

Die TV-Sender fahren mit einem breiten Aufgebot an Kommentatoren und Moderatoren bei der Fußball-WM 2026 auf. ran verrät, wer mit dabei ist.

WM 2026 heute live: Kommentatoren und Moderatoren für das zweite Halbfinale

England vs. Argentinien am 15. Juli
21:00 Uhr - live in der ARD, im ARD-Stream, auf Joyn und auf MagentaTV
ARD-Moderation: Esther Sedlaczek
ARD-Kommentator: Tom Bartels
ARD-Experte: Bastian Schweinsteiger
MagentaTV-Moderation: Laura Wontorra
MagentaTV-Kommentator: Wolff Fuss
MagentaTV-Experten: Mats Hummels
MagentaTV Field Reporterin: Kamilla Benschop

WM 2026: Diese Kommentatoren und Moderatoren sind dabei

Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) wird auch medial ein ganz großes Event.

Die ARD und das ZDF sind im Free-TV dabei und übertragen einen Großteil der Partien, während die kostenpflichtige Plattform MagentaTV die Exklusiv-Rechte für alle 104 Spiele besitzt.

Die drei Sender setzen auf ein großes Aufgebot an Kommentatoren und Moderatoren.

ran verrät, welche Stimmen bei der WM 2026 dabei sind und wer die deutschen Vorrundenspiele begleitet.

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Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn:

  • Bald verfügbar

    Heute, 20:30 Uhr • Fussball

    WM-Halbfinale: England - Argentinien live

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

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    Heute, 20:30 Uhr • Fussball

    WM-Halbfinale: England - Argentinien live

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 18.07. 11:00 • Fussball

    Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 18.07. 11:00 • Fussball

    Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 19.07. 19:30 • Fussball

    Das aktuelle Sportstudio im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    90 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 19.07. 19:30 • Fussball

    Das aktuelle Sportstudio im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    90 Min

Weltmeisterschaft 2026: Welche Moderatoren sind mit dabei?

ARD:

  • Esther Sedlaczek (Stadion)

  • Lea Wagner (Studio)

  • Malte Völz (Studio)

ZDF:

  • Katrin Müller-Hohenstein (Studio)

  • Jochen Breyer (Studio)

  • Amelie Stiefvatter (Vorort/Moderation nachts)

  • Alexander Ruda (Vorort/Moderation nachts)

  • Lili Engels (DFB-Quartier)

MagentaTV:

  • Johannes B. Kerner (Stadion/Studio New York)

  • Laura Wontorra (Studio New York)

  • Anna Kraft (Studio Ismaning)

  • Jan Henkel (Moderation Taktik-Team)

Weltmeisterschaft 2026: Welche Kommentatoren sind im Einsatz?

ARD:

  • Tom Bartels

  • Christina Graf

  • Philipp Sohmer

  • Florian Naß

  • Bernd Schmelzer

ZDF

MagentaTV

  • Wolff-Christoph Fuß

  • Christian Straßburger

  • Jonas Friedrich

  • Jan Platte

  • Marco Hagemann

  • Markus Höhner

  • Benni Zander

  • Christina Rann

  • Alexander Klich

  • Robby Hunke

  • Cornelius Küpper

  • Julian Engelhard

WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA

  • Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA
    Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird. (Stand: 05. Februar 2024)
    Auch interessant: WM 2026: 4,5 Millionen Ticketanfragen in der ersten Phase

    imago

  • Atlanta: Mercedes-Benz Stadium
    Kapazität: 71.000
    WM-Spiele:  8 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale

    2017 Getty Images

  • Boston/Foxborough: Gillette Stadium
    Kapazität: 68.756 
    WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

    2018 Getty Images

  • Dallas: AT&T-Stadium
    Kapazität: 80.000 bis 108.713 
    WM-Spiele: 9 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale)

    2010 Getty Images

  • Houston: NRG Stadium
    Kapazität: 71.500 
    WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2007 Getty Images

  • Kansas City: Arrowhead Stadium
    Kapazität: 76.416 
    WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

    2011 Getty Images

  • Los Angeles: SoFi Stadium
    Kapazität: 70.270 (bis zu 100.240 Plätze) 
    WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

    getty

  • Miami: Hard Rock Stadium
    Kapazität: 65.326 
    WM-Spiele: 7 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3)

    2017 Getty Images

  • New York/New Jersey: MetLife Stadium
    Kapazität: 82.500 
    WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, Finale)

    2016 Getty Images

  • Philadelphia: Lincoln Financial Field
    Kapazität: 69.176 
    WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale)

    2017 Getty Images

  • San Francisco: Levi's Stadium
    Kapazität: 68.500 
    WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

    2016 Getty Images

  • Seattle: Lumen Field
    Kapazität: 67.000 
    WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2016 Getty Images

  • Guadalajara/Mexiko: Estadio Akron
    Kapazität: 45.500
    WM-Spiele: 4 (4 Gruppenspiele)

    getty

  • Mexiko City/Mexiko: Aztekenstadion
    Kapazität: 81.070 
    WM-Spiele: 5 (3 Gruppenspiele, darunter das Eröffnungsspiel, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2017 Getty Images

  • Monterrey/Mexiko: Estadio BBVA Bancomer
    Kapazität: 51.000
    WM-Spiele: 4 (3 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

    imago

  • Toronto/Kanada: BMO Field
    Kapazität: 30.991
    WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

    getty

  • Vancouver/Kanada: BC Place Stadium
    Kapazität: 21.000 - 54.320 
    WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2020 Getty Images

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WM 2026: Sind auch Co-Kommentatoren dabei?

Ja. Unter den zahlreichen Experten befinden sich auch einige prominente Namen, die als Co-Kommentator phasenweise oder dauerhaft zu hören sind.

Bei der ARD übernehmen diesen Job Almuth Schult und Thomas Hitzelsperger. Das ZDF verzichtet hingegen auf eine klassische Co-Moderation und lässt die Experten vor und nach dem Spiel sowie in der Pause zu Wort kommen.

MagentaTV setzt auf Leverkusen-Profi Robert Andrich, der ganz nahe am Geschehen mit dabei sein soll. Jürgen Klopp, Thomas Müller oder Mats Hummels unterstützen punktuell mit Live-Taktik-Analysen.

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