ran Fußball WM 2026: So wild feiert Lamine Yamals Freundin Spaniens Finaleinzug Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Spanien ist seit 37 Spielen ungeschlagen und steht nach dem Sieg gegen Frankreich im WM-Finale - und das mit einem Torverhältnis von 13:1. Sechs Gründe, warum die Spanier so dominant sind.

Spaniens Abwehr: Ein Bollwerk Am spanischen Defensivverbund prallten selbst die Weltstars Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Michael Olise ab. Die Folge war das sechste Zu-Null-Spiel durch ein Team bei einer einzigen WM - Rekord. "Schock für Les Bleus": Pressestimmen zum Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich Und es drängt sich die Frage auf: Wer, bitteschön, will diese perfekt eingespielte Viererkette mit ihren vorgelagerten Staubsaugern knacken? Zumal dahinter auch noch die "muro imbatible" im Tor steht, die "unüberwindbare Mauer" namens Unai Simón.

Das Erfolgsgeheimnis der Spanier: Resilienz Erinnert sich noch jemand an den WM-Start? Nach Spaniens 0:0 gegen Kap Verde gab es Spott aus der ganzen Welt für den Europameister. Die Reaktion? Keine, das Kollektiv machte unbeirrt weiter - und profitierte sogar von seinem Fehlstart, weil die Rolle des Topfavoriten seither an Frankreich klebte wie eine Klette. Frankreich bleibt chancenlos - Spanien zieht ins Finale ein Im Schatten des Nachbarn überließen die Spanier den ganz großen Rummel nur allzu gerne Mbappé und Co. Zumindest damit ist es nun aber vorbei.

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Der Trainer: Luis de la Fuente De la wer? Seit Luis de la Fuente die Mannschaft nach der enttäuschenden WM 2022 übernahm, geht es steil bergauf, doch einer breiteren Öffentlichkeit wirklich bekannt ist der 65-Jährige noch immer nicht. Seine Spieler kennen und schätzen ihren "Mister" dagegen seit Jahren, einige gingen mit ihm gemeinsam den Weg von Spaniens U19 über die U21 bis zum A-Team. "Der Prozess fing schon vor Jahren an", sagte de la Fuente nach dem Sieg gegen Frankreich, den er überraschend unaufgeregt verfolgte. So ist er eben - noch ist die Reise schließlich nicht beendet.

Der Fixpunkt: Rodri Auch ein überragendes Kollektiv braucht einen Fixpunkt, ein Genie für alle Fälle. Bei Spanien ist das nicht etwa Lamine Yamal, auch wenn der 19-Jährige langsam ins Rollen kommt, sondern Rodri. Gegen Frankreich dominierte der 30-Jährige das Mittelfeld, unterband unzählige gegnerische Angriffe und kurbelte sofort die eigene Offensive an. Nach seinem Kreuzbandriss im September 2024 ist der Motor von Manchester City längst wieder auf jenem Niveau, das ihm 2024 den Ballon d'Or eingebracht hatte. "Rodri ist unser Rückgrat", sagt de la Fuente.

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Der Kopf und das Gefühl der Unbesiegbarkeit Verlieren? Wie geht das? Man muss sich das mal vorstellen: Fabian Ruiz hat in 49 Länderspielen seit seinem Debüt 2019 noch keine Niederlage erlebt - das 3:5 gegen Portugal im Elfmeterschießen des Nations-League-Endspiels 2025 wird in der Statistik als Remis geführt. Seinen Teamkollegen geht es kaum anders, Spanien ist seit dem 0:1 gegen Kolumbien im März 2024 in 37 Spielen ungeschlagen. Ein eingestellter Weltrekord, der in den Köpfen schon beim Aufwärmen ein Gefühl der Unbesiegbarkeit entstehen lässt.