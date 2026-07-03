Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

WM

WM 2026: Australien vs. Ägypten heute live im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker - Die Aufstellungen sind da!

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

WM 2026: So heftig reagiert das Netz auf Nagelsmann

Videoclip • 01:09 Min

Im Sechzehntelfinale der WM 2026 kommt es in Dallas zum Duell zwischen den "Socceroos" und Mohamed Salahs "Pharaonen". Wer schnappt sich das Ticket für die nächste Runde? Alle Details zum K.o.-Spiel am Freitag.

Australien erwischte einen fantastischen Start in diese WM. Durch den 2:0-Erfolg über die Türkei begannen die Socceroos das Turnier direkt mit einem Ausrufezeichen.

+++ Update, 18:50 Uhr: Die Aufstellungen sind da! +++

Australien

Beach - Circati, Souttar, Herrington - Bos, Irvine, O'Neill, Behich, Volpato, Metcalfe - Irankunda

Ägypten

Shoubeir - Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez - Attia, Fathy, Salah, Ashour, Mostafa Ziko - Marmoush

Australien erwischte einen fantastischen Start in diese WM. Durch den 2:0-Erfolg über die Türkei begannen die Socceroos das Turnier direkt mit einem Ausrufezeichen.

Gegen Co-Gastgeber USA gab es zwar eine Niederlage, doch ein torloses Remis gegen Paraguay reichte, um sich als Gruppenzweiter für die K.o.-Phase zu qualifizieren.

Ägypten startete die WM mit einem 1:1-Unentschieden gegen Belgien. Im zweiten Spiel konnte man Neuseeland mit 3:1 besiegen und zum Abschluss der Gruppenphase gab es ein 1:1-Unentschieden gegen die IR Iran.

Der Gewinner dieses Duells trifft im Achtelfinale in Atlanta am 7. Juli auf den Sieger der Partie zwischen Argentinien und Kap Verde.

- Anzeige -
- Anzeige -

Um welche Uhrzeit ist der Anpfiff bei Australien vs. Ägypten?

  • Anstoß: Freitag, 3. Juli 2026, 20:00 Uhr (deutsche Zeit)

  • Ortszeit: 13:00 Uhr

  • Spielort: AT&T-Stadium, Dallas (USA)

  • Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Sechzehntelfinale (Round of 32)

Kommende Livestreams auf Joyn

  • Gleich live

    Live in 17 Minuten • Fussball

    WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Gleich live

    Live in 17 Minuten • Fussball

    WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball

    WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    140 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball

    WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    140 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 04.07. 18:05 • Fussball

    WM 2026 live: Kanada - Marokko im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    175 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 04.07. 18:05 • Fussball

    WM 2026 live: Kanada - Marokko im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    175 Min

Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Australien gegen Ägypten

Das ZDF zeigt die K.o.-Partie am Freitag ab 20:00 Uhr live und in voller Länge im Free-TV. Wer das Spiel lieber online verfolgen möchte, findet parallel dazu einen kostenlosen Livestream in der ZDF-Mediathek sowie auf der Streaming-Plattform Joyn.

WM 2026 Liveticker: Australien vs. Ägypten

Einen detaillierten Text-Liveticker mit allen Toren, Wechseln, Karten und Statistiken in Echtzeit finden du bei ran.de.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bisherige Partien zwischen Australien gegen Ägypten

Bisher trafen die Nationalmannschaften von Australien und Ägypten in ihrer Geschichte erst zweimal aufeinander. Das anstehende Sechzehntelfinale bei der WM 2026 ist somit das erste Duell der beiden Nationen bei einer Weltmeisterschaft.

Die historische Bilanz spricht dabei leicht für die "Pharaonen" aus Ägypten, da Australien noch keinen Sieg und kein Tor gegen die Nordafrikaner verbuchen konnte.

Der Austragungsort: AT&T-Stadium

Das Dallas-Stadion ist ein atemberaubendes Beispiel für moderne Arenaarchitektur, das sowohl bei Sport- als auch bei Musikveranstaltungen ein einmaliges Erlebnis für die Besucher bietet. Insgesamt finden hier neun WM-Spiele statt. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2009 ist das Stadion die Heimat des fünffachen Super-Bowl-Siegers Dallas Cowboys.

Auch interessant: DFB-Team: Rücktritt von Bundestrainer Julian Nagelsmann - so reagieren die Experten

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

  • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

  • Austragungsorte: 16 Stadien

  • Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

  • Teilnehmer: 48 Nationalteams

  • Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

- Anzeige -
- Anzeige -

Mehr Fußball-News