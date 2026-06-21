WM 2026: Belgien vs. Iran heute live im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker - die Aufstellungen

WM: Mats Hummels – "Für ihn wird es eine besondere Weltmeisterschaft“

Das SoFi Stadium in Los Angeles ist Schauplatz dieses richtungsweisenden Duells der Gruppe G. Hier findest du alle wichtigen Informationen zum Spiel zwischen Belgien und dem Iran bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026

Zur zweiten Partie der Gruppe G kommt es in Los Angeles zum spannenden Vergleich zwischen Belgien und der Auswahl der Iran.

Für Belgien, das nach dem Auftakt gegen Ägypten unter Zugzwang steht, ist ein Erfolg in Kalifornien essenziell, um die Ambitionen auf den Gruppensieg zu wahren.

Die Iran, ein Stammgast auf der großen WM-Bühne, geht nach ihrem Auftaktspiel gegen Neuseeland ebenfalls hochmotiviert in die Partie.

Das Team um Superstar Mehdi Taremi will im SoFi Stadium für eine Überraschung sorgen und die Chance auf das Achtelfinale wahren.