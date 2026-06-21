ran Fußball DFB-Team - Amiri über Undav: "Er ist ein Killer..." Videoclip • 01:28 Min Link kopieren Teilen

Das DFB-Team steht bei der WM bereits als Gruppensieger fest. Wer wartet in den K.o.-Spielen auf die deutsche Nationalmannschaft?

Nach nur zwei von drei Gruppenspielen steht fest: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird die Gruppenphase der Weltmeisterschaft als Gruppensieger beenden. Mit dem späten 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste - und dem 0:0 zwischen den weiteren Gruppengegnern Ecuador und Curacao - ist das DFB-Team nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Die WM 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen Am kommenden Donnerstag wartet mit der Partie gegen Ecuador in East Rutherford, New Jersey das letzte Gruppenspiel, wie aber geht es danach weiter? Klar ist schon jetzt: Das erste K.o.-Spiel, das Sechzehntelfinale, steigt für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag, 29. Juni. Um 22:30 Uhr deutscher Zeit erfolgt im Stadion der New England Patriots in Foxborough nahe Boston der Anpfiff. Der mögliche Gegner ist aber noch gänzlich unklar.

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13 mögliche DFB-Gegner für das erste K.o.-Spiel Für die DFB-Auswahl geht es gegen einen Gruppendritten. Dieser kommt dabei aus den Gruppen A, B, C, D oder F. Das bedeutet: Aktuell gibt es noch 13 mögliche Gegner für das erste deutsche K.o.-Spiel einer deutschen Auswahl bei einer WM seit dem Finale 2014. In der Gruppe A könnten Südkorea, Tschechien oder Südafrika noch Dritter werden. In der Gruppe B gilt dies für die Schweiz, Bosnien und Herzegowina sowie Katar. Aus der Gruppe C sind Rekordweltmeister Brasilien, Marokko oder Schottland mögliche Dritte, aus der Gruppe D Australien und Paraguay. Und in der Gruppe F kämen noch Schweden oder Japan infrage. Bis Nagelsmann und sein Trainerstab über den nächsten Gegner Bescheid wissen, wird es also noch ein wenig dauern. "Die anderen Gruppen können wir ja nicht beeinflussen. Es kommt eine gute Mannschaft auf uns zu – mal früher, mal später. Aber es sind sowieso alles gute Teams, die uns bevorstehen", gibt sich der Bundestrainer diesbezüglich locker.

Frankreich droht im Achtelfinale Eine bärenstarke Mannschaft droht übrigens spätestens im Achtelfinale. Denn in Philadelphia könnte am 4. Juli, dem amerikanischen Nationalfeiertag, ab 23 Uhr mit Frankreich der wahrscheinlich größte Titelanwärter warten. Voraussetzung wäre, dass Les Bleus in der Gruppe I mit Norwegen und Senegal Gruppensieger wird - und ebenfalls das Achtelfinale erreicht. Die weitere Reise ginge fürs Viertelfinale (9. Juli/22.00 Uhr) zurück nach Foxborough. In der Vorschlussrunde müsste die DFB-Auswahl in Arlington bei Dallas ran (14. Juli, 21.00 Uhr), das Finale steigt am 19. Juli (21.00 Uhr) in East Rutherford nahe New York.

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