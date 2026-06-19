WM 2026
WM 2026: Cristiano Ronaldo spaltet Portugal - Shitstorm für Joao Neves
Veröffentlicht:von Leopold Grünwald
ran Fußball
Cristiano Ronaldo lehrt seinen Sohn legendären Trick
Videoclip • 01:05 Min
Die Berufung von Cristiano Ronaldo in den portugiesischen WM-Kader sorgte bereits vorab für Diskussionen. Nun bekommt Joao Neves einen heftigen Shitstorm wegen seiner CR7-Aussagen nach dem 1:1 gegen die DR Kongo.
Joao Neves hat sich mit einem eigentlich belanglosen Kommentar zu Cristiano Ronaldo einen veritablen Shitstorm eingefangen.
Nach dem für die portugiesische Nationalmannschaft um Neves enttäuschenden 1:1 (1:1) gegen die DR Kongo im ersten Gruppenspiel der WM war Neves auf den Einfluss von Ronaldo angesprochen worden.
"Wir wissen, was Cristiano für unser Team und für die Fußballwelt getan hat", antwortete der Mittelfeldmotor von Paris Saint-Germain - und schob hinterher: "Ich fühle von ihm und von unserer Seite, dass er einer von uns ist. Er ist hier, um uns zu helfen. Er unterscheidet sich nicht von den anderen."
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WM 2026: Fans greifen Joao Neves an
So weit, so gut. Doch unter den Hardcore-Ronaldo-Fans löste der finale Satz regelrechte Raserei aus. Unter den jüngsten Post von Neves auf Instagram sammelten sich binnen kürzester Zeit Zehntausende Kommentare, in denen die User dem 21-Jährigen Respektlosigkeit vorwerfen.
So schrieb ein Nutzer unter einen Beitrag: "Lass mich deutlich werden: Deine Worte über Cristiano Ronaldo waren respektlos und unprofessionell. Du musst ihn nicht mögen, aber du WIRST ihn respektieren."
Ein Grund für die Aufregung dürfte auch der Umstand sein, dass Ronaldo sich mit seinem Auftritt gegen die DR Kongo keineswegs positiv hervorgetan hatte.
Der fünfmalige Ballon-d'Or-Gewinner hatte eine blasse Leistung gezeigt, die von einer Szene gekrönt wurde, als er in der zweiten Halbzeit einen Pass im Strafraum abfing, der eigentlich für den deutlich besser postierten Bruno Fernandes gedacht gewesen war, und klar neben das Tor setzte.
Im Zuge der Szene kam - nicht zum ersten Mal in Ronaldos Karriere - der Vorwurf auf, dass dem Superstar der individuelle Erfolg wichtiger sei als der der Mannschaft.
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WM 2026: Ronaldo spaltet Portugal
Während Ronaldos Mitspieler nach Abpfiff auf dem Platz blieben und sich bei den portugiesischen Fans in Houston bedankten, stapfte der 41-Jährige grußlos in die Kabine. Bereits im Vorfeld hatte seine Berufung in den WM-Kader angesichts der Dichte an Talent beim Europameister von 2016 für Diskussionen gesorgt.
Der Ärger um Neves' Aussagen dürfte Portugal, das für viele Beobachter als Mitfavorit auf den WM-Titel gegolten hatte, kaum helfen und Wasser auf die Mühlen der Ronaldo-Kritiker bedeuten.
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