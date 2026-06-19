WM 2026
Fußball-WM 2026: USA vs. Australien heute live im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
WM 2026: Neuer über Titelchancen! "Würde sonst nicht hier sitzen.."
Videoclip • 02:27 Min
Die USA sind beim zweiten Gruppenspiel gegen Australien gefragt. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit.
Die Vereinigten Staaten spielen im zweiten Spiel der Gruppenphase gegen Australien.
Das Gastgeberland will es dabei wie bei der letzten Weltmeisterschaft in die K.o.-Phase schaffen. Das letzte Mal, dass die Mannschaft ein solches K.o.-Spiel dann auch gewinnen konnte, war allerdings das Achtelfinale gegen Mexiko (2:0) bei der WM 2002.
Auch Australien schaffte es bei der WM 2022 aus der Gruppenphase, aber auch für sie war dann im Achtelfinale Schluss.
Die beiden Nationen standen sich im Oktober vergangenen Jahres zuletzt in einem Testspiel gegenüber. Damals konnte die USA das Spiel knapp mit 2:1 gewinnen.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
USA vs. Australien heute live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Freitag, 19. Juni 2026, 21:00 Uhr (MESZ)
Spielort: Lumen Field, Seattle (USA)
Wettbewerb: WM 2026, Gruppe D
USA - Australien heute live im TV und Stream sehen
Gute Nachrichten für alle Fans: Das WM-Spiel USA gegen Australien läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.
Das Spiel der Vereinigten Staaten gegen Australien wird live in der ARD übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar.
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WM 2026: USA vs. Australien heute im Liveticker
Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu USA vs. Australien gibt es wie gewohnt auf ran.de – inklusive Toren, Highlights und allen wichtigen Szenen.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026
Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada
Austragungsorte: 16 Stadien
Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt
Finale: 19. Juli in New York/New Jersey
Teilnehmer: 48 Nationalteams
Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde
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