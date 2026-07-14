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WM 2026 - Cristiano Ronaldos Zukunft offen: Portugal startet neue Ära
Veröffentlicht:von ran.de
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WM 2026: Wie ein Papst! Cristiano Ronaldo löst Fan-Ekstase aus
Videoclip • 01:25 Min
Bleibt Cristiano Ronaldo der portugiesischen Nationalmannschaft erhalten? Der neue Trainer Jorge Jesus hat bei seiner Vorstellung eine klare Ansage zur Zukunft des Superstars gemacht. Eine Sonderrolle garantiert er dem 41-Jährigen allerdings nicht.
Wie es mit Cristiano Ronaldo in Portugals Nationalmannschaft weitergeht, bleibt vorerst offen. Der neue Nationaltrainer Jorge Jesus hat jedoch deutlich gemacht, dass der Superstar unter ihm weiterhin eine Perspektive besitzt.
Nach dem WM-Aus gegen Spanien schlagen die Portugiesen ein neues Kapitel auf. Jesus übernimmt die Mannschaft von Roberto Martinez und soll Portugal Medienberichten zufolge mit einem Vertrag bis zur WM 2030 führen.
Bei seiner Vorstellung wurde der 71-Jährige direkt auf Ronaldo angesprochen. Seine Antwort fiel eindeutig aus: Solange der Stürmer sportlich überzeugt und die Voraussetzungen für eine Nominierung erfüllt, wird er Teil des Kaders sein.
Eine feste Startplatzgarantie sprach Jesus dem 41-Jährigen allerdings nicht aus. "Innerhalb bestimmter Grenzen und unter den Bedingungen, die ich für die Nationalmannschaft am besten halte", erklärte der neue Nationaltrainer Ronaldos Chancen, in der ersten Elf zu stehen.
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Cristiano Ronaldo und Jesus kennen sich bestens
Zwischen Trainer und Spieler besteht bereits eine enge Verbindung. Erst kürzlich arbeiteten beide bei Al-Nassr zusammen und holten dort gemeinsam die Meisterschaft. Entsprechend gelassen reagierte Jesus auf die Frage, ob Ronaldos Status innerhalb des Teams problematisch werden könnte. "Er wird nie ein Problem sein. Weder fürs Nationalteam noch für mich", sagte Jesus. Über die Zusammenarbeit erklärte er zudem: "Es ist einfach, mit ihm zu arbeiten."
Gleichzeitig machte Jesus deutlich, dass sein Umgang mit Stars von sportlichen Kriterien geprägt ist. Das habe er bereits in Saudi-Arabien bewiesen, als er sich bei Al-Hilal trotz dessen Prominenz von Neymar trennte.
Ob Ronaldo seine Länderspielkarriere überhaupt fortsetzen wird, ist derzeit noch nicht entschieden. Nach dem Ausscheiden bei der WM hatte der Angreifer erklärt, zunächst Abstand gewinnen und Zeit mit seiner Familie verbringen zu wollen.
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CR7: Nations League könnte Klarheit bringen
Jesus kündigte deshalb ein persönliches Gespräch mit seinem früheren Schützling an. "Wir zwei werden ein Gespräch darüber führen, wie er seine Karriere in Zukunft gestalten will."
Spätestens im September, wenn Portugal in der Nations League auf Wales trifft, dürfte mehr Klarheit herrschen. Dann wird sich zeigen, ob Ronaldo auch unter dem neuen Trainer weiterhin für die Seleção aufläuft – und welchen Platz er auf dem Weg zur Heim-WM 2030 einnimmt.
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