WM 2026: Gibt es beim Turnier ein Spiel um Platz drei? Alle Infos im Überblick

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Frankreich, Spanien, England und Argentinien kämpfen um das Final-Ticket für die WM 2026. Doch gibt es auch ein Spiel um Platz drei?

Spiele um den dritten Platz sind seit Jahrzehnten ziemlich umstritten. Für viele ist es eine Art "Duell der Verlierer", auf das eigentlich alle Beteiligten verzichten könnten. Bei der Heim-WM 2006 war es für Deutschland hingegen ein versöhnlicher Abschied in einem feierlichen Rahmen nach dem bitteren Halbfinal-K.o. gegen Italien. Bei Europameisterschaften wurde letztmals im Jahr 1980 ein Spiel um Platz drei ausgetragen, während die FIFA bei Weltmeisterschaften seit der zweiten Austragung im Jahr 1934 stets daran festgehalten hat. Doch gilt das auch für die WM 2026? WM 2026: Alle Informationen zum großen Finale der Weltmeisterschaft in New York

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WM 2026: Gibt es ein Spiel um Platz drei? Ja, auch bei der WM 2026 wird es ein Spiel um Platz drei geben. Die beiden Verlierer der beiden Halbfinals Spanien vs. Frankreich und England vs. Argentinien werden in diesem aufeinandertreffen. Bei der WM 2022 kam es im Spiel um Platz drei zum Duell zwischen Kroatien und Marokko, welches die Kroaten mit 2:1 gewannen.

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WM 2026: Was gibt es für den dritten Platz? Für den Gewinn des Spiels um Platz drei gibt es für Spieler und den Trainerstab eine Bronzemedaille und eine offizielle Platzierungsurkunde. Zudem führt die FIFA den dritten Platz in ihrer Statistik auf. Auch finanziell macht sich Rang drei bemerkbar. Der WM-Dritte erhält ein Preisgeld von 29 Milllionen US-Dollar, der Vierte mit 27 Millionen US-Dollar etwas weniger.

WM 2026: Wann und wo findet das Spiel um Platz drei statt? Wettbewerb: FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 – Spiel um Platz 3

Termin: Samstag, 18. Juli 2026

Anstoßzeit: 23:00 Uhr (MESZ), 17:00 Uhr Ortszeit (ET)

Partie: Spanien/Frankreich vs. Argentinien/England

Stadion: Hard Rock Stadium

Ort: Miami Gardens, Florida, USA Die Partie findet am 18. Juli, also einen Tag vor dem großen Finale, statt und wird um 23 Uhr (im LIVETICKER) angepfiffen. Austragungsort ist das Hard Rock Stadium in Miami.

WM 2026: Wird das Spiel um Platz drei im Free-TV gezeigt? Nein. Die Partie wird nicht von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF gezeigt. WM 2026 live: Hier laufen die Halbfinals im TV - gibt es noch Exklusiv-Matches auf MagentaTV?

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WM 2026: Wo läuft das Spiel um Platz drei im Pay TV? MagentaTV hat die Rechte für alle WM-Spiele und wird folgerichtig auch das Spiel um Platz drei live im Pay-TV zeigen. Es ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

WM 2026: Wo kann ich das Spiel um Platz drei im Livestream sehen? Eine kostenlose Option gibt es nicht. MagentaTV-Kunden können das Match jedoch im Livestream verfolgen.

WM 2026: Wo finde ich einen Ticker für das Spiel um Platz drei? Einen Liveticker für das Spiel um Platz drei gibt es wie gewohnt unter ran.joyn.de.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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