WM 2026: England vs. Argentinien live - Halbfinale im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker

Im Halbfinale der WM 2026 trifft Argentinien auf England. Wer überträgt das Halbfinale? ran liefert alle wichtigen Informationen.

Harry Kane gegen Lionel Messi! Im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 treffen zwei der prägendsten Figuren des Turniers aufeinander.

Argentinien überzeugte zuletzt im Achtelfinale und konnte einen 0:2-Rückstand gegen Ägypten aufholen. Im Viertelfinale kämpften sich Messi und Co. gegen die Schweiz über die Verlängerung in die Runde der letzten Vier.

Im Halbfinale wartet jetzt England. Die "Three Lions" gewannen im Achtelfinale mit 3:2-Achtelfinalsieg gegen Mexiko, im Viertelfinale gewann Thomas Tuchel mit seiner Mannschaft mit 2:1 nach Verlängerung gegen Norwegen.

ran hat alle Informationen zum Halbfinale zwischen Argentinien und England zusammengefasst.