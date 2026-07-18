WM 2026: Das hat Jude Bellingham zu Lionel Messi gesagt - Reaktion wird zum Meme

Nach der hitzigen Diskussion im WM-Halbfinale zwischen Lionel Messi und Jude Bellingham erklärt der Engländer die Hintergründe.

Im WM-Halbfinale zwischen Argentinien und England gerieten die Superstars Lionel Messi und Jude Bellingham bereits früh aneinander.

Schon in der vierten Minute lieferten sich beide ein hitziges Wortgefecht, Messi verzog dabei demonstrativ das Gesicht und drehte sich schlussendlich von dem Real-Profi weg.

Die Mimik des Argentiniers wurde schnell zum Meme, ging dabei um die Welt.

Im Nachgang hat Bellingham verraten, worum es bei der Diskussion überhaupt ging.