Nach der Niederlage in WM-Finale gegen Spanien hat sich Lionel Messi erstmals geäußert - seine Zukunft lässt er dabei noch offen.

Lionel Messi hat sich nach dem verlorenen WM-Finale mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram zu Wort gemeldet - seine Zukunft in der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft dabei allerdings offen gelassen.

"Der Schmerz ist riesig. Es wird Zeit brauchen, bis diese Wunde verheilt", schrieb der 39-Jährige. Dazu postete er ein Foto, das ihn mit Tränen in den Augen mit der Silbermedaille um den Hals zeigt.

Er wolle nach seinem zweiten verlorenen Endspiel bei einer Fußball-WM nach 2014 auch "all das Gute in Erinnerung" behalten - "die Spiele, die wir dank unseres vollen Einsatzes noch gedreht haben und die für immer in Erinnerung bleiben werden, sowie die Unterstützung eines ganzen Landes, die uns zusammen mit der Arbeit und dem Einsatz dieser Mannschaft dazu gebracht hat, wieder zu den Besten der Welt zu gehören."