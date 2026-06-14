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WM 2026: Deutschland entthront mit Curacao-Sieg Brasilien - mit dieser beeindruckenden Statistik
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
DFB-Team: Nene Brown - fühlt er sich schon den Bayern zugehörig?
Videoclip • 01:17 Min
Deutschland präsentiert sich zum WM-Start in Torlaune. Mit dem torreichen Erfolg gegen Curacao hat sich das DFB-Team an Brasilien vorbeigeschoben.
Das 7:1 (3:1) der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zum WM-Auftakt gegen Curacao wurde auch in Brasilien aufmerksam registriert - und zwar in doppelter Hinsicht.
Zum einen wurden im Land des Rekordweltmeisters schmerzhafte Erinnerungen an das 1:7 gegen Deutschland bei der Heim-WM 2014 wach. Zum anderen wurde Brasilien in der "ewigen" WM-Tore-Liste von der DFB-Auswahl entthront.
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Der viermalige Weltmeister Deutschland hat jetzt 239-mal bei Endrunden getroffen - einmal mehr als Brasilien, das zum Auftakt der XXL-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada gegen Marokko (1:1) seinen 238. Treffer erzielt hatte. Deutschland hat dafür 113 Spiele und 21 Turnierteilnahmen gebraucht, bei Brasilien waren es 115 Partien und 23 Teilnahmen.
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Deutschland-Sieg löst unschöne Erinnerungen in Brasilien aus
"Da sind sie wieder", schrieb Globoesporte in Brasilien und kommentierte: "Deutschland erlebt einen Schreckmoment gegen Curacao, legt aber in der zweiten Halbzeit los und wiederholt das historische Ergebnis von 2014."
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