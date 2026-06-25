WM 2026 - Deutschland vs. Ecuador: Die Aufstellung des DFB Teams

ran Fußball WM 2026: Rotation gegen Ecuador: Nagelsmann antwortet deutlich Videoclip • 01:59 Min Link kopieren Teilen

Die DFB-Elf muss bei der Fußball-WM 2026 gegen die Elfenbeinküste ran. So stellt Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Team auf.

Die offizielle Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft ist da und soweit wie erwartet! Havertz startet im Sturm, Nmecha, Pavlovic, Sané, Musiala und Wirtz besetzen das Mittelfeld. Die Abwehr besteht aus Kimmich, Rüdiger, Tah und Raum. Neuer steht im Tor. Welche Mannschaften sind raus? - Gruppen A bis C sind entschieden

WM 2026: Die Deutschland-Aufstellung Deutschland: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum - Nmecha, Pavlovic, Sané, Musiala, Wirtz - Havertz

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