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WM 2026 - Deutschland vs. Ecuador: Die Aufstellung des DFB Teams

Aktualisiert:

von ran

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WM 2026: Rotation gegen Ecuador: Nagelsmann antwortet deutlich

Videoclip • 01:59 Min

Die DFB-Elf muss bei der Fußball-WM 2026 gegen die Elfenbeinküste ran. So stellt Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Team auf.

Die offizielle Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft ist da und soweit wie erwartet! Havertz startet im Sturm, Nmecha, Pavlovic, Sané, Musiala und Wirtz besetzen das Mittelfeld. Die Abwehr besteht aus Kimmich, Rüdiger, Tah und Raum. Neuer steht im Tor.

WM 2026: Die Deutschland-Aufstellung

Deutschland: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum -  Nmecha, Pavlovic, Sané, Musiala, Wirtz - Havertz

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WM 2026: Die Ecuador-Aufstellung

Ecuador: Galindez - Ordonez, Pacho, Hincapie - Franco, M. Caicedo, Yeboah, Vite, Angulo - E. Valencia, Plata

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