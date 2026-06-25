WM 2026: Schiedsrichterin Tori Penso pfeift Deutschland vs. Ecuador - wer ist die US-Amerikanerin?

ran Fußball WM 2026: Weg der DFB-Elf ist vorgezeichnet - keine Angst vor Frankreich Videoclip • 01:23 Min Link kopieren Teilen

Die US-Amerikanerin Tori Penso wird Deutschlands letztes Gruppenspiel bei der WM 2026 gegen Ecuador leiten.

Schiedsrichterinnen bei Männer-Weltmeisterschaften "Ich tauche immer noch in diesen Moment ein und darin, wie viel er so vielen Menschen bedeutet", schrieb Chris in einer Art und Weise, die ein Diktat seiner Frau zumindest vermuten lässt: "Ich könnte sagen, dass stolz zu sein eine Untertreibung ist. Ich könnte sagen, dass es etwas ist, das wir niemals vergessen werden. Ich könnte sagen, dass es eine Reise wie keine andere war. Aber in Wahrheit gibt es keine Worte, die diesem Moment Worte verleihen könnten, die seiner Bedeutung gerecht werden." Für das DFB-Spiel hat Penso zudem eine großen Vorteil. Während Frapperts Einsatz vor vier Jahren mit dem Gruppenaus des deutschen Teams einherging, ist das für Penso keine Gefahr.

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