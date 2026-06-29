Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball WM 2026

WM 2026: DFB-Team - Deutscher Abend beim Baseball: Neuendorf mit "First Pitch"

Aktualisiert:

von SID

ran Fußball

WM 2026: Ittrich genervt! Diese Regeln funktionieren nicht

Videoclip • 01:42 Min

Bernd Neuendorf winkte im Deutschland-Trikot einmal ins Publikum, holte mit seinem rechten Wurfarm gewaltig aus - und schmiss den Baseball dem Catcher ziemlich zielsicher in die Arme.

Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat beim Traditionsduell der Major League Baseball (MLB) zwischen den Boston Red Sox und den New York Yankees den traditionellen ersten Ball ("Ceremonial First Pitch") geworfen und damit den "deutschen Abend" im ältesten Stadion der Liga eröffnet.

Es sei "unglaublich", sagte Neuendorf Focus online: "Die Red Sox sind auf uns zugekommen und das hat uns natürlich sehr gefreut. Das ist in der Tat eine große Ehre. Es ist eins der größten Spiele hier, Boston gegen New York. Aber nicht nur was meine Person betrifft, auch gegenüber dem deutschen Fan sind sie sehr freundlich." Fast 1000 vergünstigte Tickets wurden zur Einstimmung auf das WM-Sechzehntelfinale an deutsche Anhänger verkauft.

Die nächsten Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Bald verfügbar

    Heute, 19:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Brasilien - Japan im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 19:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Brasilien - Japan im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 21:00 Uhr • Fussball

    Das aktuelle Sportstudio im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    90 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 21:00 Uhr • Fussball

    Das aktuelle Sportstudio im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    90 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

DFB-Team: "Der Zug hat keine Bremse"

Dazu gab es ein besonderes Shirt mit schwarz-rot-goldenen Applikationen und Zugang zur Fan-Party - stilecht mit Oktoberfest-Band. Am Montag trifft das DFB-Team in Foxborough vor den Toren von Boston auf Paraguay, im Stadion des Football-Teams New England Patriots. Im Fenway Park lief am Sonntagabend Ortszeit "Der Zug hat keine Bremse", auch "Super Deutschland, olé" wurde intonierte.

Im WM-Verlauf haben bereits die schottischen und norwegischen Fans große Fußball-Partys beim Baseball gefeiert. Die Einladung der deutschen Anhänger zur "German Celebration" sei "eine ganz tolle Geste von den Red Sox" und sei auch "toll angenommen" worden, betonte Neuendorf. Gegen Paraguay hofft er auch auf den zwölften Mann. "Wir brauchen die Unterstützung", sagte der 64-Jährige: "Das sieht man auch hier wieder, die Leute freuen sich auf das Spiel. Ich hoffe, dass es noch lange geht."

Auch interessant: Yan Diomande verrät: Zu diesem Spitzenklub will der Leipzig-Star wechseln - Transfer-News im Ticker

Mehr News