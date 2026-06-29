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WM 2026 - Nagelsmann denkt gegen Paraguay über personelle Wechsel nach

Veröffentlicht:

von SID

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WM 2026: Undav und Havertz! Macht eine Doppelspitze Sinn?

Videoclip • 04:05 Min

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat personelle Veränderungen für das WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay nicht ausgeschlossen. "Es gibt taktische Überlegungen, etwas zu verändern. Es gibt aber auch Überlegungen, alles so zu belassen", sagte Nagelsmann vor dem Spiel am Montag in Foxborough.

Viel mehr ließ sich der 38-Jährige nicht entlocken.

Es gehe schließlich auch darum, "dem gegnerischen Trainer die Arbeit nicht leichter zu machen, als es sein muss".

Man wolle schauen, "was uns der Gegner anbietet und was unserem Spiel helfen kann".

Erwartet wird, dass Nathaniel Brown nach seinen leichten Adduktorenproblemen als Linksverteidiger in die Mannschaft zurückkehrt.

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Nagelsmann warnt vor Paraguay

Ob es weitere Änderungen gegenüber der Niederlage zum Abschluss der Vorrunde gegen Ecuador (1:2) geben wird, werde man am Montag "auf dem Spielbericht sehen".

Nagelsmann schwor seine Mannschaft auf ein heißes Spiel ein.

"Sie definieren sich über den Defensivfußball, den sie gut spielen. Offensiv spielen sie sehr gradlinig. Es ist ein unangenehmer Gegner, der uns einiges abverlangen wird", sagte Nagelsmann.

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