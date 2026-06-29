WM 2026 - Nagelsmann denkt gegen Paraguay über personelle Wechsel nach

WM 2026: Undav und Havertz! Macht eine Doppelspitze Sinn?

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat personelle Veränderungen für das WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay nicht ausgeschlossen. "Es gibt taktische Überlegungen, etwas zu verändern. Es gibt aber auch Überlegungen, alles so zu belassen", sagte Nagelsmann vor dem Spiel am Montag in Foxborough.

Viel mehr ließ sich der 38-Jährige nicht entlocken.

Es gehe schließlich auch darum, "dem gegnerischen Trainer die Arbeit nicht leichter zu machen, als es sein muss".

Man wolle schauen, "was uns der Gegner anbietet und was unserem Spiel helfen kann".

Erwartet wird, dass Nathaniel Brown nach seinen leichten Adduktorenproblemen als Linksverteidiger in die Mannschaft zurückkehrt.