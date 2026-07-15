Bei den argentinischen Stars herrschte nach dem erneuten Einzug ins WM-Finale pure Freude. Nationaltrainer Lionel Scaloni war hingegen sprachlos nach dem Last-Minute-Sieg gegen England.

Nach dem "Sieg für die Ewigkeit" thronte Lionel Messi auf den Schultern von Enzo Fernández. Argentiniens Comeback-Könige feierten den Finaleinzug und ihren Volkshelden, der mit zwei Vorlagen den unfassbaren Schlussspurt des von einem unbändigen Willen getriebenen Titelverteidigers geprägt hatte.

Sie sangen und tanzten auch weit nach dem Happy End noch immer auf dem Rasen von Atlanta vor ihren Fans.

"Ich bin sprachlos", sagte Trainer Lionel Scaloni mit Tränen in den Augen. "Es ist schwierig zu erklären. Diese Gruppe überrascht mich immer wieder aufs Neue. Wir sind einzigartig, das ist keine Arroganz. Dieses Trikot gibt alles bis zum Ende, lässt alle Kräfte auf dem Platz." Die Zeitung La Clarín schrieb von einem "epischen Spiel", La Nacion schwärmte dazu von einem "Sieg für die Ewigkeit".