WM 2026: Ex-Bayern-Kapitän ist Top-Favorit als neuer Nationaltrainer Belgiens

Mark van Bommel steht laut belgischen Medienberichten auf der Shortlist des belgischen Verbands als möglicher Nachfolger von Rudi Garcia.

Holt der belgische Fußballverband einen ehemaligen Kapitän des FC Bayern München als neuen Nationaltrainer?

Wie die belgische Zeitung "Het Laatste Nieuws" berichtet, zählt Mark van Bommel zu den aussichtsreichen Kandidaten für die Nachfolge von Rudi Garcia.

Der Franzose war nach der WM zurückgetreten. Er war einst in einer sportlich wie finanziell schwierigen Phase zum Nationaltrainer ernannt worden und führte Belgien 2026 ins WM-Viertelfinale, wo die "Roten Teufel" knapp dem späteren Weltmeister Spanien unterlagen.