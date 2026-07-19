ran Fußball WM 2026 - Tuchel begeistert: "Was heute passiert ist, reicht für vier Spiele" Videoclip • 03:47 Min Link kopieren Teilen

Die XXL-WM beschert der FIFA laut einem Bericht deutlich höhere Einnahmen als kalkuliert. Für Präsident Gianni Infantino läuft es demnach auch in anderer Hinsicht rund.

Die Fußball-WM verlief für die FIFA offenbar noch lukrativer als bisher angenommen. Wie der "Guardian" berichtet, darf sich der Weltverband über Rekordeinnahmen in Höhe von etwa 15 Milliarden US-Dollar (rund 13,1 Milliarden Euro) mit der XXL-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada freuen. Ursprünglich hatte die FIFA mit Einnahmen in Höhe von elf Milliarden US-Dollar gerechnet. Laut "Guardian" informierte FIFA-Präsident Gianni Infantino die Mitgliedsverbände am Samstag (Ortszeit) über die gestiegenen Einnahmen. Demnach machten Hospitality-Angebote und Ticketverkäufe, insbesondere über den Zweitmarkt, einen erheblichen Teil des Anstiegs aus. Pressestimmen zum kleinen Finale: "Zum Abschluss ein Feuerwerk" Die FIFA behält auf ihrer Wiederverkaufsplattform sowohl vom Verkäufer, der den Preis beliebig festlegen darf, als auch vom Käufer jeweils 15 Prozent Gebühren ein. Kritiker sprechen von einem legalisierten Schwarzmarkt.

- Anzeige -

- Anzeige -