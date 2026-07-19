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WM 2026 - Thomas Müller: DFB-Erfolge im Nachwuchs "auf Pump gekauft"

Aktualisiert:

von SID

ran Fußball

WM 2026: Klopp als Bundestrainer fix? Aussagen lassen aufhorchen

Videoclip • 02:38 Min

Ex-Nationalspieler Thomas Müller hat die Jugendarbeit des DFB kritisiert. Der designierte Bundestrainer Jürgen Klopp sieht dennoch viel Talent im deutschen Fußball.

Für Ex-Nationalspieler Thomas Müller sind Erfolge deutscher Nachwuchsmannschaften "auf Pump" gekauft. Die EM-Finals mit der U19 oder U21 bilden laut Müller nicht die Realität ab.

"Mir kommt es so vor, dass die individuelle Entwicklung weniger wichtig ist als der mannschaftliche Erfolg", meinte Müller bei "MagentaTV." So werde mehr Wert auf Taktik und Disziplin gelegt.

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Müller: "Wir lassen nicht den Spieler spielen, in dem wir mehr Potenzial sehen"

"Ich habe das Gefühl, wir erkaufen das mit Spielern, die älter sind und als Mannschaft gut funktionieren. Wir lassen nicht den Spieler spielen, in dem wir mehr Potenzial sehen", ergänzte der 36-Jährige vor dem WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien in den USA.

Neben Müller stand Jürgen Klopp, zukünftiger Bundestrainer, und versuchte, seine Sicht der Dinge mitzuteilen. Man müsse, sagte Klopp, den Fußball der Gegenwart und der Zukunft sehen.

Für die Zukunft gebe es nur einen Weg: "Wir müssen Kinder zum Sport und zum Fußball bringen", sagte er, warnte darüber hinaus aber vor zu einfachen Schlüssen: "Wir kreieren hier nur Schlagzeilen, aber nichts davon trifft den Kern."

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Klopp: "Es ist Talent da, aber ..."

In der Gegenwart, um die er sich bald kümmern wird, gelte es "einen Weg für das Talent zu finden, das wir haben, und das nicht so schlecht ist", ergänzte Klopp: "Es ist Talent da, aber wir müssen eine Erwartungshaltung kreieren, mit der die Spieler umgehen können."

Da stimmte Müller, Weltmeister von 2014, zu: "Das ist für mich ein entscheidendes Thema."

Nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada überbieten sich die Experten mit ihren Meinungen, wie der deutsche Fußball den Anschluss an die Weltspitze finden kann.

Jürgen Klopp gilt als Nachfolger des gescheiterten Bundestrainers Julian Nagelsmann als Hoffnungsträger des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

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