ran Fußball WM 2026: Klopp als Bundestrainer fix? Aussagen lassen aufhorchen Videoclip • 02:38 Min Link kopieren Teilen

Ex-Nationalspieler Thomas Müller hat die Jugendarbeit des DFB kritisiert. Der designierte Bundestrainer Jürgen Klopp sieht dennoch viel Talent im deutschen Fußball.

Für Ex-Nationalspieler Thomas Müller sind Erfolge deutscher Nachwuchsmannschaften "auf Pump" gekauft. Die EM-Finals mit der U19 oder U21 bilden laut Müller nicht die Realität ab. WM 2026: Erneuter TV-Coup - Telekom sichert sich WM-Rechte für 2030 "Mir kommt es so vor, dass die individuelle Entwicklung weniger wichtig ist als der mannschaftliche Erfolg", meinte Müller bei "MagentaTV." So werde mehr Wert auf Taktik und Disziplin gelegt.

- Anzeige -

- Anzeige -

Müller: "Wir lassen nicht den Spieler spielen, in dem wir mehr Potenzial sehen" "Ich habe das Gefühl, wir erkaufen das mit Spielern, die älter sind und als Mannschaft gut funktionieren. Wir lassen nicht den Spieler spielen, in dem wir mehr Potenzial sehen", ergänzte der 36-Jährige vor dem WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien in den USA. Neben Müller stand Jürgen Klopp, zukünftiger Bundestrainer, und versuchte, seine Sicht der Dinge mitzuteilen. Man müsse, sagte Klopp, den Fußball der Gegenwart und der Zukunft sehen. Für die Zukunft gebe es nur einen Weg: "Wir müssen Kinder zum Sport und zum Fußball bringen", sagte er, warnte darüber hinaus aber vor zu einfachen Schlüssen: "Wir kreieren hier nur Schlagzeilen, aber nichts davon trifft den Kern."

Aktuelle Sport-Übertragung auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Jetzt live Jetzt live • Fussball WM 2026: Finale Spanien gegen Argentinien im Livestream Verfügbar auf Joyn 300 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Fussball WM 2026: Finale Spanien gegen Argentinien im Livestream Verfügbar auf Joyn 300 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 21.07. 12:45 • Radsport Tour de France im Livestream: 15. Etappe Verfügbar auf Joyn 315 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 21.07. 12:45 • Radsport Tour de France im Livestream: 15. Etappe Verfügbar auf Joyn 315 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 22.07. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 22.07. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 23.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 23.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 15:30 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 15:30 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 35 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 35 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 12:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 12:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 15:00 • Motorsport GT4: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 80 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 15:00 • Motorsport GT4: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 80 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 22:05 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 116 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 22:05 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 116 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 26.07. 09:15 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 40 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 26.07. 09:15 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 40 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

Klopp: "Es ist Talent da, aber ..." In der Gegenwart, um die er sich bald kümmern wird, gelte es "einen Weg für das Talent zu finden, das wir haben, und das nicht so schlecht ist", ergänzte Klopp: "Es ist Talent da, aber wir müssen eine Erwartungshaltung kreieren, mit der die Spieler umgehen können." Da stimmte Müller, Weltmeister von 2014, zu: "Das ist für mich ein entscheidendes Thema." Nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada überbieten sich die Experten mit ihren Meinungen, wie der deutsche Fußball den Anschluss an die Weltspitze finden kann. Jürgen Klopp gilt als Nachfolger des gescheiterten Bundestrainers Julian Nagelsmann als Hoffnungsträger des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Auch interessant: WM 2026 - Das Spektakel zwischen Frankreich und England zeigt: Spiel um Platz 3 muss bestehen bleiben - ein Kommentar

- Anzeige -