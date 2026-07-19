WM 2026 - Tuchel begeistert: "Was heute passiert ist, reicht für vier Spiele"

Das WM-Spiel um Platz drei zwischen England und Frankreich liefert Tore satt. Die Presse der beiden Länder schaut auch auf die beiden Trainer.

Didier Deschamps verabschiedet sich mit einem Spektakel nach 14 Jahren als Frankreichs Nationaltrainer. Thomas Tuchel holt sich mit Englands 6:4-Sieg Bronze. Die internationalen Pressestimmen zum WM-Spiel um Platz drei im Überblick.

England-Presse: "Verrücktestes WM-Spiel aller Zeiten gewonnen"

The Sun: "Sak-re Bleu. Die Three Lions gewinnen das verrückteste WM-Spiel aller Zeiten in einem Zehn-Tore-Thriller und sichern sich das beste Abschneiden seit 1966."

The Guardian: "Saka-Hattrick besiegelt Englands 6:4-Sieg über Frankreich in einem epischen WM-Spiel um Platz drei."

Daily Mail: "England holt Bronze. Die Three Lions gewinnen ein Zehn-Tore-Spektakel in Miami, Jude Bellingham erzielt in den letzten Sekunden den Siegtreffer in einem verrückten Spiel."

The Mirror: "England hat Frankreich in dem WM-Spiel, das niemand spielen wollte, vom Platz gefegt."

The Telegraph: "Es war die perfekte Gelegenheit zu sehen, ob Tuchel aus der Niederlage in Atlanta gelernt hatte. Diesmal beendete England die Partie mit genauso vielen Angreifern wie Verteidigern auf dem Platz. Sie retteten sich gerade noch so auf den dritten Platz. Ein kleiner Fortschritt."