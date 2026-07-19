ran Fußball WM 2026 - Pedro Porro überwältigt nach Finaleinzug: "Das ist ein Traum" Videoclip • 01:58 Min Link kopieren Teilen

Das Finale der Fußball-WM 2026 steht vor der Tür. Alle Infos zum letzten von 104 Spielen der Mammut-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko: Wer überträgt Spanien gegen Argentinien?

WM 2026 live im TV und Stream: Welcher Sender zeigt das Finale? 19. Juli: 21:00 Uhr: Spanien vs. Argentinien - live auf Joyn, im ZDF und MagentaTV

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+++ Update, 20:55 Uhr: Rede von Tom Cruise +++ Der Hollywood-Star Tom Cruise hält vor dem Anstoß im Stadion eine kurze Rede, die Spieler warten schon im Tunnel, um gleich rauszukommen.

+++ Update, 20:52 Uhr: Der WM-Pokal wird aufs Feld gebracht +++ Nachdem der Showact rum ist, kommt nun der WM-Pokal auf das Spielfeld. Präsentiert wird er von den beiden ehemaligen Champions Andres Iniesta (Spanien) und Mario Kempes (Argentinien).

+++ Update, 20:48 Uhr: Auftritt von Robbie Williams +++ Der britische Sänger hat nun an der Seite von Nicole Scherzinger seinen Auftritt mit der FIFA-Hymne "Desire".

+++ Update, 20:45 Uhr: Jennifer Hudson singt die Nationalhymne +++ Nun beginnt das Vorprogramm vor dem Finale. Jennifer Hudson singt die US-Nationalhymne im MetLife Stadium.

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+++ Update, 19:42 Uhr: Pre-Game-Show mit zahlreichen Stars beginnt +++ Vor dem Finale gibt es heute eine Pre-Game-Show im MetLife Stadium. Diese hat gerade eben begonnen. Robbie Williams, die Sängerinnen Laura Pausini und Nicole Scherzinger sowie der Streamer IShowSpeed und Schauspieler Tom Cruise sind Teil dieses Show-Events, bevor dann das Finale losgeht.

+++ Update, 19:35 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++ Spanien: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal. Argentinien: Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico - De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister - Gonzalez, Messi, Alvarez.

Die WM live auf Joyn Bald verfügbar Dienstag, 21.07. 12:45 • Radsport Tour de France im Livestream: 15. Etappe Verfügbar auf Joyn 315 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 21.07. 12:45 • Radsport Tour de France im Livestream: 15. Etappe Verfügbar auf Joyn 315 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 22.07. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 22.07. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 23.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 23.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 15:30 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 15:30 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 35 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 35 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 12:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 12:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 15:00 • Motorsport GT4: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 80 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 15:00 • Motorsport GT4: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 80 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 22:05 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 116 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 22:05 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 116 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 26.07. 09:15 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 40 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 26.07. 09:15 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 40 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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WM 2026: Wer zeigt Spiele im Livestream? Alle 104 Spiele der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis zum 19. Juli) zeigt in Deutschland nur die Telekom, die im Mai die Exklusiv-Rechte vom Weltverband FIFA gekauft hatte. Wie schon bei der Heim-EM 2024 erwarben ARD und ZDF nun Sublizenzen von der Telekom. Die Spiele, die im Free-TV von der ARD und vom ZDF übertragen werden, könnnen zudem auch kostenlos im Livestream auf Joyn verfolgt werden. Wer aber wirklich alle Partien des Turniers live sehen will, braucht ein Abo des Pay-TV-Angebots MagentaTV. Auch interessant: WM 2026: Diese Spiele laufen exklusiv bei MagentaTV Die Telekom hatte sicherstellen müssen, dass nicht alle Partien hinter einer Bezahlschranke verschwinden. Der Rundfunkstaatsvertrag sieht nämlich vor, dass bei Weltmeisterschaften zumindest die Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Endspiel im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden müssen. MagentaTV hatte bereits die EM 2021, die WM 2022 und die EM 2024 komplett übertragen. WM-Rekordtorschützen: Top 20 der ewigen Torjägerliste

WM 2026: Alle Informationen zum großen WM-Finale in New York

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde