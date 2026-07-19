WM 2026 Finale: Das sind die Schlüsselduelle zwischen Spanien und Argentinien

ran Fußball WM 2026: Schweinsteiger feiert plötzlich mit Argentinien Videoclip • 01:06 Min Link kopieren Teilen

Spanien oder Argentinien - wer gewinnt das WM-Finale? Einen ersten Aufschluss darüber könnten die direkten Duelle der Protagonisten geben. ran hat sich die Schlüsselduelle angeschaut.

Das mit Spannung erwartete Finale bei dieser WM steht kurz bevor – und nach den jüngsten Erfolgen zu urteilen, konnte es kein passenderes Duell als das zwischen Spanien und Argentinien (So., 21 Uhr im Livestream und Liveticker) werden. Da trifft schließlich der aktuelle Europameister auf den WM-Titelverteidiger. Wer dieses Endspiel gewinnt, dürfte maßgeblich davon abhängen, welche Spieler sich in den wichtigen direkten Duellen durchsetzen. ran hat deshalb die Schlüsselduelle unter die Lupe genommen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Schlüsselduell Nr. 1: Oyarzabal vs. Romero Mikel Oyarzabal – und nicht Lamine Yamal – ist bislang der überragende Torjäger bei den Spaniern. Seine unglaubliche Cleverness und Ruhe vor dem gegnerischen Tor haben schon die Österreicher, gegen die er zweimal traf, schmerzlich zu spüren bekommen. Er kann’s mit rechts, mit links und vom Elfmeterpunkt. Frage nach bei den Franzosen, denen er mit seinem überlegt verwandelten Strafstoß schon früh den Stecker zog. Oyarzabals Tore zu verhindern, wird im Finale vor allem die Aufgabe von Cristian Romero sein. Der Innenverteidiger und Kapitän von Tottenham Hotspur spielt bislang ebenfalls eine starke WM und wird Oyarzabal mit seiner extremen Physis alles abverlangen. Sollte Romero mit seiner harten Gangart durchkommen, dürfte es der spanische Stürmer schwer haben.

Schlüsselduell Nr. 2: Yamal vs. Tagliafico 19-jähriger Himmelsstürmer gegen 33-jährigen Routinier. Das Duell zwischen Lamine Yamal und Nicolas Tagliafico könnte zu einer der interessantesten Auseinandersetzungen werden. Yamal steht nach sieben Spielen zwar erst bei einem Tor, wurde aber mit zunehmendem Turnierverlauf immer stärker. Gegen Frankreich sorgte er mit seiner Gedankenschnelligkeit und Cleverness dafür, dass ihn sein Gegenspieler Lucas Digne elfmeterwürdig foulte. Damit brachte er indirekt die Spanier auf Kurs Richtung Finale. An Tagliafico aber vorbeizukommen, wird nicht leicht werden. Der Argentinier ist ein sehr starker Zweikämpfer, auch wenn im Halbfinale das Gegentor gegen England über seine Seite vorbereitet wurde.

Schlüsselduell Nr. 3: Olmo vs. Fernandez Seine Intelligenz am Ball und die Fähigkeit, in praktisch jeder Situation eine Lösung zu finden, sind Dani Olmos größte Stärken in diesem Turnier. Beispielhaft dafür stand seine Leistung im Halbfinale gegen Frankreich, die er mit einer genialen Vorlage beim Doppelpass mit Pedro Porro zum entscheidenden 2:0 krönte. Ob er aber auch gegen Enzo Fernandez seine Stärken so zur Geltung bringen kann, steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Denn der Argentinier ist vor allem gegen den Ball einer der besten Spieler des Turniers und hat im Verlauf dessen schon 43 Ballverluste erzwungen. Das sind mehr als bei jedem anderen argentinischen Spieler. Das eine oder andere Mal wird er sicherlich auch Olmo in die Quere kommen.

Schlüsselduell Nr. 4: Laporte vs. Messi Aymeric Laporte hat einen großen Anteil daran, dass die Spanier im gesamten Turnierverlauf bislang nur einen Gegentreffer hinnehmen mussten. Zusammen mit seinem 13 Jahre jüngeren Nebenmann Pau Cubarsi bildet der 32-Jährige eine schier unüberwindliche Mauer. Allerdings steht ihm im Finale wohl die schwerste Prüfung bevor, die sich ein Verteidiger vorstellen kann. Lionel Messi nämlich fand bislang immer eine Lücke. Ob nun als Vorbereiter, wie im Halbfinale gegen England, oder als Vollstrecker. Messi sorgt mit seiner Genialität am Ball im gegnerischen Drittel auch mit 39 Jahren noch für allerhöchste Gefahr – außer bei Elfmetern…

- Anzeige -

- Anzeige -

Auf Händen getragen: Lionel Messi Bild: AFP/SID/Thomas COEX

Schlüsselduell Nr. 5: Cubarsi vs. Alvarez An der Seite von Laporte reifte Pau Cubarsi zu einem der stärksten Innenverteidiger dieser WM und verpasste – im Gegensatz zu seinem Kollegen – noch nicht eine einzige Minute. Auch ein schwaches Spiel sucht man in seiner WM-Bilanz bislang vergebens. Für Julian Alvarez könnte es also im Sturm der Argentinier eine ziemlich ungemütliche Aufgabe werden, zu Abschlüssen zu kommen. Wenn er denn überhaupt von Beginn an zum Einsatz kommt. Im Halbfinale gegen England war Joker Lautaro Martinez der gefeierte Held, während von Alvarez offensiv nicht so viel zu sehen war.

Schlüsselduell Nr. 6: Cucurella vs. Molina In Deutschland immer noch ausschließlich auf sein Handspiel im EM-Viertelfinale reduziert, spielt Marc Cucurella auf seiner linken Seite bei dieser WM bislang ganz groß auf. Was Dynamik und Tempo betrifft, können es nur sehr wenige Außenverteidiger mit dem Lockenkopf aufnehmen. Seine gefürchteten Flankenläufe zu stoppen, wird die große Aufgabe von Nahuel Molina werden. Und der dürfte – nach allem, was man bislang bei dieser WM von ihm gesehen hat – damit ziemlich überfordert sein. Sollte dieses Duell am Sonntag tatsächlich das entscheidende sein, hätte Spanien allerbeste Karten auf den WM-Triumph.

- Anzeige -