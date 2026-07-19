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WM 2026: "Wir unterhalten uns" - Mertesacker bestätigt Kontakt zum DFB
Veröffentlicht:von SID
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WM 2026: Klopp als Bundestrainer fix? Aussagen lassen aufhorchen
Videoclip • 02:38 Min
Kurz vor dem WM-Finalspiel zwischen Spanien und Argentinien hat sich Per Mertesacker über eine mögliche Rolle im DFB geäußert. Dabei hat der Weltmeister von 2014 bestätigt, dass es bereits Gespräche gab.
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) entwirft bereits das Team hinter dem künftigen Bundestrainer Jürgen Klopp - und hat in diesem Zuge auch mit Per Mertesacker gesprochen.
Das bestätigte der Weltmeister von 2014 am Sonntagabend im "ZDF": "Man muss dem DFB eins lassen. Der Kontakt zu mir ist nie abgerissen", sagte Mertesacker vor dem WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien.
Und weiter: "In der letzten Woche ist nochmal ein bisschen Dynamik reingekommen. Wir unterhalten uns sozusagen."
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Lothar Matthäus und Uli Hoeneß hatten sich für Mertesacker ausgesprochen
Es gebe allerdings "noch nichts zu verkünden. Natürlich ist die Priorität erstmal bei Jürgen Klopp, und dann schauen wir, was mit meiner Person passiert", sagte der 41-Jährige.
Mertesacker galt zuletzt bereits als erster Kandidat für die Nachfolge des zum Jahresende ausscheidenden DFB-Geschäftsführers Andreas Rettig.
Der frühere Innenverteidiger bekundete auch öffentlich schon sein Interesse an einer Position beim Verband. Die Rede war dabei auch von einer Auszeit, bei einem Einstieg Anfang 2027 wäre diese möglich.
Für Mertesacker hatten sich schon Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und Bayern-Patron Uli Hoeneß ausgesprochen.
Der langjährige Profi des FC Arsenal hatte nach Abschluss seiner aktiven Karriere acht Jahre lang die Akademie des Londoner Topklubs geleitet.
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