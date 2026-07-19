ran Fußball WM 2026: Klopp als Bundestrainer fix? Aussagen lassen aufhorchen Videoclip • 02:38 Min Link kopieren Teilen

Kurz vor dem WM-Finalspiel zwischen Spanien und Argentinien hat sich Per Mertesacker über eine mögliche Rolle im DFB geäußert. Dabei hat der Weltmeister von 2014 bestätigt, dass es bereits Gespräche gab.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) entwirft bereits das Team hinter dem künftigen Bundestrainer Jürgen Klopp - und hat in diesem Zuge auch mit Per Mertesacker gesprochen. WM 2026: Müller - Erfolge im DFB-Nachwuchs "auf Pump gekauft" Das bestätigte der Weltmeister von 2014 am Sonntagabend im "ZDF": "Man muss dem DFB eins lassen. Der Kontakt zu mir ist nie abgerissen", sagte Mertesacker vor dem WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien. Und weiter: "In der letzten Woche ist nochmal ein bisschen Dynamik reingekommen. Wir unterhalten uns sozusagen."

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