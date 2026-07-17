Lionel Messi gilt dank der WM als Favorit auf den Ballon d'Or. Auf der offiziellen Homepage der Auszeichnung wird darauf verwiesen, dass der Gewinner nicht in Europa spielen muss.

Wer gewinnt den Ballon d'Or? Eine Frage, die sich Fußballfans Jahr für Jahr immer wieder stellen. Auch aktuell laufen die Diskussionen gegen Ende der Weltmeisterschaft auf Hochtouren.

Mitten in die Gespräche und Argumente präsentiert die Homepage der Auszeichnung einen Artikel, mit dem die Debatte um Argentinien-Superstar Lionel Messi angeheizt werden dürfte.

So heißt es darin, dass es gundsätzlich für einen Spieler möglich ist, die Auszeichnung zu gewinnen, auch wenn er nicht für einen europäischen Klub aktiv ist. Zwar war dies bislang selten der Fall, doch das steigende Level der Ligen auf anderen Kontinenten erhöhe die Chancen.

In den vergangenen 18 Jahren gelang dies nur Messi, der bereits 2023 in Diensten von Inter Miami die Trophäe für sich verbuchen konnte.