Fußball
Lionel Messi: Gewinnt der Superstar wieder den Ballon d'Or? Homepage der Auszeichnung sorgt für Aufsehen
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
WM 2026: Kabinenparty mit Messi - Argentinien zelebriert Finaleinzug
Videoclip • 01:19 Min
Lionel Messi gilt dank der WM als Favorit auf den Ballon d'Or. Auf der offiziellen Homepage der Auszeichnung wird darauf verwiesen, dass der Gewinner nicht in Europa spielen muss.
Wer gewinnt den Ballon d'Or? Eine Frage, die sich Fußballfans Jahr für Jahr immer wieder stellen. Auch aktuell laufen die Diskussionen gegen Ende der Weltmeisterschaft auf Hochtouren.
Mitten in die Gespräche und Argumente präsentiert die Homepage der Auszeichnung einen Artikel, mit dem die Debatte um Argentinien-Superstar Lionel Messi angeheizt werden dürfte.
So heißt es darin, dass es gundsätzlich für einen Spieler möglich ist, die Auszeichnung zu gewinnen, auch wenn er nicht für einen europäischen Klub aktiv ist. Zwar war dies bislang selten der Fall, doch das steigende Level der Ligen auf anderen Kontinenten erhöhe die Chancen.
In den vergangenen 18 Jahren gelang dies nur Messi, der bereits 2023 in Diensten von Inter Miami die Trophäe für sich verbuchen konnte.
Die nbächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Samstag, 18.07. 08:50 • Rugby
Nations Championship: Neuseeland - Irland im Livestream
140 MinBald verfügbar
Samstag, 18.07. 08:50 • Rugby
Nations Championship: Neuseeland - Irland im Livestream
140 Min
Messi holte zuletzt 2023 die Auszeichnung
Wichtig: Seit 2022 wird die abgelaufene Saison bewertet, was bei Messi seinerzeit vor allem seine Leistungen für Paris St. Germain sowie den WM-Titel mit Argentinien bei der Katar-WM beinhaltete.
Aktuell trumpft der Superstar erneut mit der argentinischen Nationalmannschaft auf und steht wieder im WM-Endspiel.
Als weitere Titelkandidaten gelten unter anderem Ousmane Dembele, Harry Kane, Rodri und Kylian Mbappe.
Übrigens: Bei den Frauen gingen sechs der bisherigen sieben Ballon-d'Or-Auszeichnungen an Spielerinnen, die zu dem Zeitpunkt in Europa aktiv waren. Die einzige Ausnahme bildete 2019 die US-Amerikanerin Megan Rapinoe, die für Reign FC in ihrer Heimat spielte.
Auch interessant: Slavko Vincic ist Schiedsrichter beim WM-Finale - Lerneffekt bei der FIFA nach den Halbfinals?
Mehr Fußball-News
WM
Lerneffekt der FIFA? Darum pfeift Vincic das Finale
Regionalliga Bayern
1860: Entscheidung um Niederlechner gefallen
WM
WM 2026: Spanien vs. Argentinien - alle Fakten und die wichtigsten Updates zum Finale im News-Ticker
Formel 1
Trotz offener Zukunft: Verstappen bei Spa-Auftakt stark
Regionalliga Bayern
1860-Hammer: Neues Logo ohne Löwe
WM
Spanien vs. Argentinien: WM-Finale 2026 im Livestream, Free-TV und Liveticker