ran Fußball WM 2026: "GOAT-Debatte zu Ende?" Fans rasten nach Messi-Gala aus Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

In Philadelphia sorgten schwere Gewitter für einen späteren Anpfiff des Spiels Frankreich gegen den Irak und später für eine Unterbrechung. Am Ende steht das längste Spiel der WM-Geschichte.

Bei der WM setzte sich Frankreich in der Nacht zu Dienstag relativ unspektakulär mit 3:0 gegen den Irak durch. Trotzdem geht das Spiel aufgrund verheerender Unwetter in die WM-Geschichte ein. Bereits vor der Partie musste abgewogen werden, wie mit den Unwetterwarnungen umgegangen wird. Anpfiff war trotzdem pünktlich um 23 Uhr deutscher Zeit. Im Lincoln Financial Field wurde es allerdings nach knapp einer halben Stunde durch starken Regen ungemütlich. Die ersten Fans suchten Schutz. Bis zur Halbzeit wurde weitergespielt, doch diese sollte lange dauern.

WM 2026: Verlängerte Halbzeit zwischen Frankreich und dem Irak Als der Pausenpfiff ertönte, wurde bereits verkündet, dass die Halbzeit um mindestens 15 Minuten verlängert wird. Fans sollten dem Sicherheitsprotokoll folgen und sich in die speziellen Schutzbereiche begeben. Insgesamt blieben die Teams 102 Minuten in den Katakomben des Stadions. Erst dann durften sie auf den Platz zurückkehren. Somit war die Halbzeitpause insgesamt 132 Minuten lang. Nachdem die erste Halbzeit um 23 Uhr deutscher Zeit angepfiffen wurde, dauerte es bis 02:01 Uhr deutscher Zeit, bis es weiterging.

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