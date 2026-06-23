Spielabbruch in Philadelphia
WM 2026: Frankreich gegen Irak sorgt für längstes Spiel der WM-Geschichte - warum wurde das Spiel unterbrochen?
Aktualisiert:von Malte Ahrens
ran Fußball
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Videoclip • 02:00 Min
In Philadelphia sorgten schwere Gewitter für einen späteren Anpfiff des Spiels Frankreich gegen den Irak und später für eine Unterbrechung. Am Ende steht das längste Spiel der WM-Geschichte.
Bei der WM setzte sich Frankreich in der Nacht zu Dienstag relativ unspektakulär mit 3:0 gegen den Irak durch. Trotzdem geht das Spiel aufgrund verheerender Unwetter in die WM-Geschichte ein.
Bereits vor der Partie musste abgewogen werden, wie mit den Unwetterwarnungen umgegangen wird. Anpfiff war trotzdem pünktlich um 23 Uhr deutscher Zeit.
Im Lincoln Financial Field wurde es allerdings nach knapp einer halben Stunde durch starken Regen ungemütlich. Die ersten Fans suchten Schutz. Bis zur Halbzeit wurde weitergespielt, doch diese sollte lange dauern.
WM 2026: Verlängerte Halbzeit zwischen Frankreich und dem Irak
Als der Pausenpfiff ertönte, wurde bereits verkündet, dass die Halbzeit um mindestens 15 Minuten verlängert wird. Fans sollten dem Sicherheitsprotokoll folgen und sich in die speziellen Schutzbereiche begeben.
Insgesamt blieben die Teams 102 Minuten in den Katakomben des Stadions. Erst dann durften sie auf den Platz zurückkehren.
Somit war die Halbzeitpause insgesamt 132 Minuten lang. Nachdem die erste Halbzeit um 23 Uhr deutscher Zeit angepfiffen wurde, dauerte es bis 02:01 Uhr deutscher Zeit, bis es weiterging.
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Strikte US-Regeln bei Unwetter
Grund für die Verzögerung sind die strikten Regeln bei Unwettern in den USA. Ein Blitz im Umkreis von 13 Kilometern (acht Meilen) hat zur Folge, dass alle Tribünen und freien Flächen geräumt werden müssen.
Ein Stadion ohne Dach, wie in Philadelphia, hat somit keine Chance auf einen geregelten Ablauf. Nach dem Blitz muss 30 Minuten Pause gemacht werden. Gibt es in dieser Zeit einen erneuten Blitz, läuft die Zeit wieder von vorne.
So kam es zum längsten Spiel der WM-Geschichte, in dem erst drei Stunden und 50 Minuten nach dem Anpfiff der ersten Halbzeit der Schlusspfiff ertönte.
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