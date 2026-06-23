WM 2026: Wegen Unwetter - Spanien-Training nach 15 Minuten abgebrochen

ran Fußball WM 2026: "GOAT-Debatte zu Ende?" Fans rasten nach Messi-Gala aus Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

Das Wetter in den USA war im Vorfeld der WM häufig diskutiert worden. Jetzt wurde die spanische Nationalmannschaft von den wechselhaften Witterungsbedingungen getroffen.

Das Wetterchaos in Teilen der USA hat am Montag auch die spanische Fußball-Nationalmannschaft getroffen. WM 2026 – Nach Aus von Nico Schlotterbeck: So würde Markus Babbel die Abwehr des DFB-Teams umstellen Aufgrund eines plötzlichen Gewitters inklusive Tornado-Warnung musste die Furia Roja ihr Training in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee nach nur 15 Minuten abbrechen. Die Mannschaft um Jungstar Lamine Yamal wärmte sich bei der Einheit leidglich leicht auf und absolvierte Kreisspiele.

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