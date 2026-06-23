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WM 2026: Wegen Unwetter - Spanien-Training nach 15 Minuten abgebrochen

Veröffentlicht:

von SID

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WM 2026: "GOAT-Debatte zu Ende?" Fans rasten nach Messi-Gala aus

Videoclip • 02:00 Min

Das Wetter in den USA war im Vorfeld der WM häufig diskutiert worden. Jetzt wurde die spanische Nationalmannschaft von den wechselhaften Witterungsbedingungen getroffen.

Das Wetterchaos in Teilen der USA hat am Montag auch die spanische Fußball-Nationalmannschaft getroffen.

Aufgrund eines plötzlichen Gewitters inklusive Tornado-Warnung musste die Furia Roja ihr Training in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee nach nur 15 Minuten abbrechen.

Die Mannschaft um Jungstar Lamine Yamal wärmte sich bei der Einheit leidglich leicht auf und absolvierte Kreisspiele.

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WM 2026: Wegen Tornado-Warnung - Spanien Training muss abgebrochen werden

Am Montag war auch das Spiel der Franzosen gegen Irak (3:0) in Philadelphia von einem Gewitter und starkem Regen betroffen, die Partie konnte erst nach einer Unterbrechung von 132 Minuten fortgesetzt werden.

Chattanooga liegt rund 1.100 Kilometer südwestlich von Philadelphia.

Die Spanier hatten ihr zweites Gruppenspiel am Sonntag mit 4:0 gegen Saudi-Arabien gewonnen und führen die Gruppe H mit vier Punkten an.

Der Europameister trifft am Freitag (Ortszeit) im mexikanischen Guadalajara auf Uruguay.

Auch interessant: WM 2026: Lionel Messi zementiert sein GOAT-Vermächtnis - ein Kommentar

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