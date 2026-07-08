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WM 2026: Frankreich vs. Marokko - Viertelfinale live im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker
Aktualisiert:
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Kylian Mbappe nach der Partie gegen Paraguay: "Sie wollten nur kämpfen"
Videoclip • 01:19 Min
Im ersten Viertelfinale der WM 2026 trifft Frankreich auf Marokko. ran liefert alle Informationen zum Spiel.
Das Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko verspricht eine Menge Spannung!
WM 2026: Frankreich vs. Marokko - das Viertelfinale am 09. Juli ab 22:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream
Die Franzosen, die im Achtelfinale mit 1:0 gegen Paraguay gewinnen konnten, gelten als der wohl größte Favorit des Turniers. Mit Marokko wartet nun aber das beste Team Afrikas auf "Les Blues".
Das Team von PSG-Star Achraf Hakimi setzte sich in der letzten Runde klar mit 3:0 gegen Co-Gastgeber Kanada durch und schaltete im Sechzehntelfinale die Niederlande im Elfmeterschießen aus.
ran hat alle Informationen zum Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko zusammengefasst.
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Frankreich vs. Marokko live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Donnerstag, 09. Juli 2026, 22:00 Uhr (MESZ)
Spielort: Gillette Stadium, Boston (USA)
Wettbewerb: WM 2026, Viertelfinale
Frankreich - Marokko live im TV und Stream sehen
Mit Frankreich und Marokko treffen zwei absolute Top-Teams in der Runde der letzten Acht aufeinander. Das ZDF übernimmt die Live-Übertragung der Partie im Free-TV und liefert rechtzeitig vor dem Anpfiff alle wichtigen Analysen und Aufstellungen aus dem Stadion in Boston.
Wer das packende Duell lieber digital auf dem Smartphone oder Smart-TV verfolgen möchte, hat die freie Auswahl: Das ZDF stellt in seiner Mediathek. Zudem ist das Spiel über den Streamingdienst Joyn einen komplett kostenlosen Live-Stream zu sehen. Parallel dazu ist die Begegnung am Donnerstagabend, dem 9. Juli, ab 22:00 Uhr natürlich auch für alle Abonnenten des Pay-TV-Dienstes MagentaTV zu sehen, da die Telekom-Plattform bekanntlich alle 104 Spiele des Turniers live ausstrahlt.
WM 2026: Frankreich vs. Marokko im Liveticker
Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Frankreich vs. Marokko gibt es wie gewohnt auf ran.de.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026
Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada
Austragungsorte: 16 Stadien
Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt
Finale: 19. Juli in New York/New Jersey
Teilnehmer: 48 Nationalteams
Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde
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