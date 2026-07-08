Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

WM 2026: Frankreich vs. Marokko - Viertelfinale live im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker

Aktualisiert:

ran Fußball

Kylian Mbappe nach der Partie gegen Paraguay: "Sie wollten nur kämpfen"

Videoclip • 01:19 Min

Im ersten Viertelfinale der WM 2026 trifft Frankreich auf Marokko. ran liefert alle Informationen zum Spiel.

Das Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko verspricht eine Menge Spannung!

Die Franzosen, die im Achtelfinale mit 1:0 gegen Paraguay gewinnen konnten, gelten als der wohl größte Favorit des Turniers. Mit Marokko wartet nun aber das beste Team Afrikas auf "Les Blues".

Das Team von PSG-Star Achraf Hakimi setzte sich in der letzten Runde klar mit 3:0 gegen Co-Gastgeber Kanada durch und schaltete im Sechzehntelfinale die Niederlande im Elfmeterschießen aus.

ran hat alle Informationen zum Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko zusammengefasst.

Die nächsten Sport-Livestreams

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Jetzt live

    Jetzt live • Radsport

    Tour de France im Livestream: 5. Etappe

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

    Jetzt live

    Jetzt live • Radsport

    Tour de France im Livestream: 5. Etappe

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 22:15 Uhr • WWE

    WWE RAW im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    145 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 22:15 Uhr • WWE

    WWE RAW im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    145 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Frankreich vs. Marokko live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?

  • Anstoß: Donnerstag, 09. Juli 2026, 22:00 Uhr (MESZ)

  • Spielort: Gillette Stadium, Boston (USA)

  • Wettbewerb: WM 2026, Viertelfinale

Frankreich - Marokko live im TV und Stream sehen

Mit Frankreich und Marokko treffen zwei absolute Top-Teams in der Runde der letzten Acht aufeinander. Das ZDF übernimmt die Live-Übertragung der Partie im Free-TV und liefert rechtzeitig vor dem Anpfiff alle wichtigen Analysen und Aufstellungen aus dem Stadion in Boston.

Wer das packende Duell lieber digital auf dem Smartphone oder Smart-TV verfolgen möchte, hat die freie Auswahl: Das ZDF stellt in seiner Mediathek. Zudem ist das Spiel über den Streamingdienst Joyn einen komplett kostenlosen Live-Stream zu sehen. Parallel dazu ist die Begegnung am Donnerstagabend, dem 9. Juli, ab 22:00 Uhr natürlich auch für alle Abonnenten des Pay-TV-Dienstes MagentaTV zu sehen, da die Telekom-Plattform bekanntlich alle 104 Spiele des Turniers live ausstrahlt.

WM 2026: Frankreich vs. Marokko im Liveticker

Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Frankreich vs. Marokko gibt es wie gewohnt auf ran.de.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

  • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

  • Austragungsorte: 16 Stadien

  • Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

  • Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

  • Teilnehmer: 48 Nationalteams

  • Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

- Anzeige -
- Anzeige -

Mehr News zur WM