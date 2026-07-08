ran Fußball WM 2026 - Jürgen Klopp bestätigt DFB-Gespräche: "Ich bin bereit" Videoclip • 05:10 Min Link kopieren Teilen

Das Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht bevor. Die verbleibenden Teams kämpfen ab dem 9. Juli um den Einzug in die Halbfinals. Welche Nationen haben ihr Ticket für die Runde der letzten Acht bereits gelöst? Wie sieht der exakte Spielplan aus und wann wird gespielt? Hier gibt es alle Termine, Paarungen und aktuellen Infos im Überblick.

WM 2026: Der Spielplan des Viertelfinals im Überblick Das Viertelfinale erstreckt sich vom 9. bis zum 12. Juli 2026. Ab dieser Runde wird ausschließlich in den USA gespielt. Die Anstoßzeiten sind für deutsche Fußballfans aufgrund der Zeitverschiebung ein Mix aus Abend- und Nachtterminen. Do., 09.07.2026 22:00 Uhr: Frankreich – Marokko in Boston (Gillette Stadium) - Übertragung bei der ARD und im Stream auf Joyn.

Fr., 10.07.2026 21:00 Uhr: Spanien – Belgien in Los Angeles (SoFi Stadium) - Übertragung im ZDF und im Stream auf Joyn.

Sa., 11.07.2026 23:00 Uhr: Norwegen – England in Miami (Hard Rock Stadium) - exklusives Spiel auf MagentaTV

So., 12.07.2026 03:00 Uhr: Argentinien vs. Schweiz in Kansas City (Arrowhead Stadium) - exklusives Spiel auf MagentaTV

Diese Teams stehen bereits im WM-Viertelfinale Sechs von acht Startplätzen für das Viertelfinale sind nach dramatischen Achtelfinal-Partien bereits vergeben. Unter anderem verabschiedete sich Cristiano Ronaldo mit Portugal dramatisch gegen Spanien (0:1), während Norwegen sensationell den Favoriten Brasilien (2:1) aus dem Turnier warf. Auch das US-Team musste nach einem deutlichen 1:4 gegen bärenstarke Belgier die Segel streichen.

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Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn: Bald verfügbar Donnerstag, 09.07. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 09.07. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 10.07. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 10.07. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 10.07. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Belgien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 10.07. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Belgien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

WM 2026 - wer überträgt die Viertelfinals? Die Paarungen im Detail

Frankreich vs. Marokko Neuauflage des WM-Halbfinals von 2022. Die Franzosen zitterten sich mit einem knappen 1:0 gegen Paraguay in die nächste Runde, während Marokko mit einem dominanten 3:0-Sieg über Kanada erneut bewies, dass mit ihnen im Turnierverlauf zu rechnen ist. Frankreich vs. Marokko im kostenlosen ARD-Livestream auf Joyn

Spanien vs. Belgien Ein europäischer Kracher in Los Angeles. Spanien schickte Portugal durch ein spätes Siegtor von Mikel Merino nach Hause. Die Belgier präsentierten sich beim 4:1-Kantersieg gegen die USA in absoluter Torlaune und gehen mit viel Rückenwind in dieses Duell. Spanien vs. Belgien im kostenlosen ZDF-Livestream auf Joyn

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Norwegen vs. England Das Überraschungsteam der WM fordert die Three Lions. Norwegen feierte mit dem 2:1-Erfolg gegen Brasilien den größten WM-Sieg seit 28 Jahren. England hingegen überstand ein turbulentes 3:2 gegen Co-Gastgeber Mexiko trotz einer frühen Roten Karte und bewies enorme Nervenstärke. Exklusives Spiel auf MagentaTV.

Argentinien vs. Schweiz Argentinien setzte sich in einem dramatischen Achtelfinale gegen Ägypten durch. Messi und Co. treffen im Viertelfinale auf die Schweiz. Die Eidgenossen setzten sich im Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen Kolumbien durch. Exklusives Spiel auf MagentaTV.

Diese Teams sind im Achtelfinale ausgeschieden Für viele hochgehandelte Favoriten und leidenschaftliche Gastgeber ist der Traum vom WM-Titel im Achtelfinale geplatzt. Besonders bitter traf es die beiden Co-Gastgeber Mexiko und die USA, die den Heimvorteil in der Runde der letzten 16 nicht nutzen konnten. Auch Südamerikas Gigant Brasilien musste überraschend früh die Koffer packen.

Die ausgeschiedenen Achtelfinalisten: Paraguay (0:1 gegen Frankreich)

Kanada (0:3 gegen Marokko)

Portugal (0:1 gegen Spanien)

USA (1:4 gegen Belgien)

Brasilien (1:2 gegen Norwegen)

Mexiko (2:3 gegen England)

Ägypten (2:3 vs. Argentinien)

Kolumbien (3:4 n.E. vs. Schweiz)

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