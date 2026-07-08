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WM 2026: Spanien vs. Belgien - das Viertelfinale live im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker

Aktualisiert:

von SID/ran.de

Spain v Iraq - International Friendly, Länderspiel, Nationalmannschaft LA CORUNA, SPAIN - JUNE 04: Lamine Yamal of Spain looks on prior to the international friendly match between Spain and Iraq at Abanca-Riazor Stadium on June 04, 2026 in La Coruna, Spain. Photo by Diego Simon/Photo Players Images/Magara Press La Coruna Abanca Riazor Stadium Spain Copyright: xDiegoxSimonx

Bild: IMAGO/Photo Players Images

Im Viertelfinale der WM 2026 trifft Spanien auf Belgien. ran liefert alle Informationen zum Spiel.

Das Viertelfinal-Kracher-Duell lautet Spanien gegen Belgien oder auch: Lamine Yamal gegen Romelu Lukaku.

Spaniens Youngster war beim knappen 1:0 gegen Portugal der entscheidende Motor im Offensivspiel, während Belgiens Sturm-Kante Lukaku den Schlusspunkt beim souveränen

4:1-Erfolg gegen die USA beisteuerte. Wer setzt sich im direkten Duell durch?

ran liefert alle Fakten und Infos zur Übertragung.

Spanien vs. Belgien live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?

  • Anstoß: Freitag, 10. Juli 2026, 21:00 Uhr (MESZ)

  • Spielort: SoFi Stadium, Los Angeles (USA)

  • Wettbewerb: WM 2026, Viertelfinale

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Spanien - Belgien live im TV und Stream

Wer auf eine Übertragung von Norwegen gegen England im Free-TV gehofft hat, wird enttäuscht: Das Viertelfinal-Kracherduell im Free-TV im ZDF. Zudem kann Spanien gegen Belgien auch im kostenlosen Joyn-Stream verfolgt werden.

Mit einem kostenpflichtigen Abonnement der Telekom-Plattform MagentaTV können Fans das K.-o.-Spiel am Samstag auc live im Pay-TV schauen.

WM 2026: Spanien vs. Belgien im Liveticker

Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Spanien vs. Belgien gibt es wie gewohnt auf ran.de.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

  • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

  • Austragungsorte: 16 Stadien

  • Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

  • Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

  • Teilnehmer: 48 Nationalteams

  • Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

Kommende Livestreams auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Donnerstag, 09.07. 21:00 • Fussball

    WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    210 Min

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    WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream

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  • Bald verfügbar

    Freitag, 10.07. 20:15 • Fussball

    Das aktuelle Sportstudio im Livestream

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    45 Min

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    Freitag, 10.07. 20:15 • Fussball

    Das aktuelle Sportstudio im Livestream

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    Freitag, 10.07. 21:00 • Fussball

    WM 2026 live: Spanien - Belgien im Stream

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    Bald verfügbar

    Freitag, 10.07. 21:00 • Fussball

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