WM
WM 2026 - "Für Diogo": Cristiano Ronaldo feiert Portugal-Sieg mit Trikot von Diogo Jota
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Spanien schlägt tapferen ÖFB! Netz zieht über DFB-Team her
Videoclip • 02:11 Min
Portugal hat einen emotionalen Sieg gegen Kroatien bei der WM gefeiert. Nicht nur wegen des Verlaufs, sondern auch wegen der Umstände.
Cristiano Ronaldo streifte sich für die Ehrenrunde das Trikot mit der Nummer 21 über. Der Nummer, die sein genau vor einem Jahr verstorbener Teamkollege und Freund Diogo Jota in der portugiesischen Nationalmannschaft trug.
Sichtlich ergriffen zeigte CR7 mit dem Finger Richtung Himmel, wischte sich die Tränen aus den Augen. Anschließend posierte das gesamte Team mit dem Trikot von Jota für ein gemeinsames Siegerfoto nach dem dramatischen 2:1-Sieg gegen Kroatien.
"Wir haben für uns, für Diogo und für Portugal gewonnen!!! Vamos!" schrieb Torschütze Ronaldo bei Instagram. In der Tat war Jota am Donnerstagabend Ortszeit in Toronto für die Portugiesen allgegenwärtig.
"Wir ziehen eine Menge Energie daraus, was Diogo für das Team bedeutet hat", sagte Trainer Roberto Martinez: "Er war jemand, der immer daran geglaubt hat. Wir haben eine Verantwortung für Diogo und werden für ihn weitermachen. Das ist, was wir in diesem Turnier zu tun haben."
Die WM live auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 20:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream
120 MinBald verfügbar
Heute, 20:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball
WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream
140 MinBald verfügbar
Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball
WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream
140 Min
WM 2026: Kroatien-Spiel am Jahrestag von Jotas Tod
Durch Zufall fiel das K.o.-Spiel gegen die Kroaten ausgerechnet auf den ersten Todestag von Diogo Jota. Der frühere Nationalspieler war bei Anpfiff fast auf die Minute genau vor einem Jahr bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.
"Jeder Tag ist etwas Besonderes, weil wir jeden Tag mit ihm sprechen, er gibt uns Kraft", sagte Siegtorschütze Goncalo Ramos (90.+4), der den Portugiesen ein Achtelfinal-Duell mit Spanien am Montag in Dallas bescherte.
Er sei sich "sicher", dass Jota beim dramatischen Erfolg gegen Kroatien "bis zur letzten Minute des Spiels geholfen hat", sagte Rafael Leao.
"Kroatien hat ebenfalls ein sehr gutes Spiel gemacht, aber ich glaube, wir haben es wirklich verdient, in die nächste Runde zu kommen, und wieder einmal hatten wir diesen zusätzlichen Faktor, nämlich Diogo Jota, der bei uns war." Das Team wolle ihm "diesen Sieg widmen".
Mehr WM-News
WM
WM 2026: Cristiano Ronaldo triumphiert mit Portugal im Showdown der Altstars gegen Kroatien
WM
Spanien eine Nummer zu groß: Aus für Rangnicks Österreicher
WM
Kommentar: Spanien untermauert Status als Titel-Favorit
WM
Ewige WM-Torschützenliste: Kane pirscht sich heran
WM
WM 2026: Wer ist ausgeschieden? Wer ist weiter?
WM
WM 2026: Achtelfinal-Spiele im Überblick - wer ist dabei & wer ist schon raus?