WM 2026 - "Für Diogo": Cristiano Ronaldo feiert Portugal-Sieg mit Trikot von Diogo Jota

Portugal hat einen emotionalen Sieg gegen Kroatien bei der WM gefeiert. Nicht nur wegen des Verlaufs, sondern auch wegen der Umstände.

Cristiano Ronaldo streifte sich für die Ehrenrunde das Trikot mit der Nummer 21 über. Der Nummer, die sein genau vor einem Jahr verstorbener Teamkollege und Freund Diogo Jota in der portugiesischen Nationalmannschaft trug.

Sichtlich ergriffen zeigte CR7 mit dem Finger Richtung Himmel, wischte sich die Tränen aus den Augen. Anschließend posierte das gesamte Team mit dem Trikot von Jota für ein gemeinsames Siegerfoto nach dem dramatischen 2:1-Sieg gegen Kroatien.

"Wir haben für uns, für Diogo und für Portugal gewonnen!!! Vamos!" schrieb Torschütze Ronaldo bei Instagram. In der Tat war Jota am Donnerstagabend Ortszeit in Toronto für die Portugiesen allgegenwärtig.

"Wir ziehen eine Menge Energie daraus, was Diogo für das Team bedeutet hat", sagte Trainer Roberto Martinez: "Er war jemand, der immer daran geglaubt hat. Wir haben eine Verantwortung für Diogo und werden für ihn weitermachen. Das ist, was wir in diesem Turnier zu tun haben."