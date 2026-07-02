WM 2026
Ewige WM-Torschützenliste: Kylian Mbappe macht Druck auf Messi - Harry Kane legt weiter zu
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 02:10 Min
Lionel Messi und Kylian Mbappe liefern sich bei der WM 2026 ein Fernduell um die Torjägerkanone und um die Führungsposition in der ewigen WM-Torschützenliste. Aber auch Harry Kane und Cristiano Ronaldo mischen mit.
Lionel Messi hat die ewige Torschützenliste der Fußball-Weltmeisterschaften auf den Kopf gestellt. Beim 3:0-Sieg Argentiniens gegen Algerien erzielte der Superstar einen Hattrick und schraubte sein Konto damit auf 16 WM-Tore.
Seinen 17. und 18. Treffer ließ der Argentinier im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich folgen, in der 39. Minute erzielte er das 1:0, in der 90. Minute den Endstand zum 2:0.
Auch im letzten Gruppenspiel gegen Jordanien war Argentiniens Nummer 10 nach Einwechslung erfolgreich. In der 80. Minute verwandelte er einen direkten Freistoß - Tor Nummer 19 bei WM-Endrunden.
Damit ist Messi alleiniger Rekordtorschütze bei Fußball-WMs und hat den Rekord von Miroslav Klose gebrochen, der die Bestmarke seit der WM 2014 hielt.
Klose hatte seinen 16. Treffer damals beim legendären 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien erzielt.
Frankreich gegen Schweden: Mbappe holt Messi fast ein
Doch Messi bekommt bereits enorme Konkurrenz in Person von Kylian Mbappe, der ebenfalls eine überragende WM 2026 spielt. Der Franzose traf beim 3:1 gegen Senegal doppelt und erzielte gegen den Irak sein 15. und 16. WM-Tor. Gegen Schweden traf er erneut doppelt und liegt mit 18 Toren nur noch einen Treffer hinter dem Argentinier.
England gegen DR Kongo: Kane trifft weiter
Auch Harry Kane trifft bei dieser WM weiter nach Belieben. Beim knappen 2:1-Sieg der Engländer gegen die DR Kongo im Sechzehntelfinale erzielte der Bayern-Stürmer beide Tore und schraubte sein Gesamtkonto auf 13 Tore. Damit hat er sich längst zu Englands WM-Rekordtorschützen aufgeschwungen. In der Gruppenphase traf er zuvor doppelt gegen Kroatien und einmal gegen Panama.
Portugal gegen Usbekistan: Ronaldo kommt in die Top 10
Mit seinem Doppelpack gegen Usbekistan hat sich Cristiano Ronaldo in die Top 10 der besten WM-Torjäger geschossen. Der Portugiese zog mit Thomas Müller, Helmut Rahn, Gabriel Batistuta und anderen bekannten Namen gleich.
Bis zur Spitze der Tabelle fehlen allerdings noch einige Tore. Einen Rekord erzielte er damit trotzdem. CR7 ist der erste Spieler, der in sechs Weltmeisterschafts-Turnieren ein Tor erzielen konnte.
Ewige WM-Torschützenliste: Top 20
Stand: 01. Juli 2026, 20:05 Uhr
1. Lionel Messi - Argentinien - 19 Tore
2. Kylian Mbappe - Frankreich - 18 Tore
3. Miroslav Klose - Deutschland - 16 Tore
4. Ronaldo - Brasilien - 15 Tore
5. Gerd Müller - Deutschland - 14 Tore
6. Just Fontaine - Frankreich - 13 Tore
6. Harry Kane - England - 13 Tore
8. Pele - Brasilien - 12 Tore
9. Sandor Kocsis - Ungarn - 11 Tore
10. Jürgen Klinsmann - Deutschland - 11 Tore
11. Helmut Rahn - Deutschland - 10 Tore
11. Gabriel Batistuta - Argentinien - 10 Tore
11. Gary Lineker - England - 10 Tore
11. Teofilo Cubillas - Peru - 10 Tore
11. Thomas Müller - Deutschland - 10 Tore
11. Cristiano Ronaldo - Portugal - 10 Tore
11. Grzegorz Lato - Polen - 10 Tore
18. Ademir - Brasilien - 9 Tore
18. Eusebio - Portugal - 9 Tore
18. Christian Vieri - Italien - 9 Tore
18. David Villa - Spanien - 9 Tore
18. Paolo Rossi - Italien - 9 Tore
18. Jairzinho - Brasilien - 9 Tore
18. Roberto Baggio - Italien - 9 Tore
18. Karl-Heinz Rummenigge - Deutschland - 9 Tore
18. Uwe Seeler - Deutschland - 9 Tore
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