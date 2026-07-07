WM 2026 - Genugtuung bei Belgien nach Balogun-Skandal: "Es gibt Gerechtigkeit"

Nach der Posse um Folarin Balogun hat Belgien die passende Antwort auf dem Platz gegeben.

Die Kontroverse um US-Stürmer Folarin Balogun hat bei Belgiens Fußballern für einen zusätzlichen Motivationsschub vor dem WM-Achtelfinale gesorgt

"Seien wir ehrlich: Wir haben eine Besprechung abgehalten, als wir von den Neuigkeiten gehört haben", sagte Kapitän Youri Tielemans über die überraschende Begnadigung Baloguns: "Wir haben uns gesagt, dass wir unsere Antwort auf dem Platz geben müssen. Genau das haben wir heute getan. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft."

Die Roten Teufel warfen den Co-Gastgeber durch ein 4:1 (1:0) aus dem Turnier. Balogun stand am Montag in der Startaufstellung der USA, nachdem die FIFA dessen Sperre wegen eines Platzverweises im Sechzehntelfinale in eine Bewährungssanktion umgewandelt hatte.

Die Entscheidung des Weltverbandes war nach einer Intervention des US-Präsidenten Donald Trump erfolgt und löste weltweit im Fußball Kritik aus.