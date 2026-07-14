Das Finale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 markiert den krönenden Abschluss der bisher größten Weltmeisterschaft.

Nach 104 packenden Partien entscheidet sich am Sonntag, den 19. Juli 2026, im MetLife Stadium, wer den goldenen Pokal in den nordamerikanischen Nachthimmel strecken darf. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Finale gibt es hier auf ran.de

Für Fans in Deutschland bedeutet das Finale einen spannenden Abend vor dem Bildschirm. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, den 19. Juli 2026, um 21:00 Uhr deutscher Zeit. Wer keine Sekunde der Entscheidung verpassen will, sollte sich diesen Termin bereits fest im Kalender markieren.

Das WM-Finale 2026 ist ein absolutes Top-Ereignis, das für alle Fans frei empfangbar ist. In Deutschland wird das Endspiel live im ZDF übertragen und du kannst es kostenlos im Joyn-Livestream verfolgen

Halbzeitshow zum Finale: Spektakel mit Konfliktpotenzial

Zum ersten Mal in der Geschichte einer FIFA Fußball-Weltmeisterschaft wird es beim Endspiel eine Halbzeitshow nach dem Vorbild des Super Bowls geben. Die FIFA setzt dabei auf ein Unterhaltungsprogramm, das Fußball, Kultur und soziale Verantwortung vereint. Inszeniert von Coldplay-Sänger Chris Martin werden internationale Musik-Superstars wie Madonna, Shakira und BTS das MetLife Stadium in eine Bühne verwandeln.

Die Idee einer Halbzeitshow ist umstritten: In den offiziellen Fußballregeln ist festgelegt, dass den Spielern eine Pause von maximal 15 Minuten zusteht.

Dass diese Vorgabe gedehnt werden kann, zeigte sich bereits bei der Copa América 2024 und der Klub-WM 2025, als die Pausen auf 25 Minuten ausgeweitet wurden, um Platz für Auftritte (wie den von Shakira) zu schaffen. Kritiker, darunter der kolumbianische Nationaltrainer Néstor Lorenzo, warnen eindringlich: "Das kann Auswirkungen auf die Spieler haben. Sie könnten abkühlen, wodurch die Verletzungsanfälligkeit steigt." Ob die FIFA die Regel für das WM-Finale 2026 erneut beugen wird, ist noch nicht offiziell bestätigt.