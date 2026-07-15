Dan Burn steht mit England im WM-Halbfinale. Ein Finger fehlt ihm bereits seit seiner Kindheit und Fans fragen sich, warum das so ist.

England trifft im WM-Halbfinale auf Lionel Messi und Argentinien. Vor der Begegnung ist Dan Burn in den Mittelpunkt des Interesses gerückt.

Jedoch nicht nur wegen seines späten WM-Debüts mit 34 Jahren. Sondern auch, weil dem Innenverteidiger von Newcastle United ein Finger fehlt.

Und das schon seit seiner Kindheit.

Wie der "Mirror" berichtete, verlor der 2,01 Meter große Brite seinen Finger nach eigenen Angaben als 13-Jähriger beim Versuch, über einen Zaun zu klettern.