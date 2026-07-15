England vs. Argentinien
WM 2026: Halbfinal-Kracher zwischen England und Argentinien - darum fehlt Dan Burn ein Finger
Veröffentlicht:von Malte Ahrens
ran Fußball
WM 2026: Fan-Prügelein bei England vs. Argentinien
Videoclip • 01:29 Min
Dan Burn steht mit England im WM-Halbfinale. Ein Finger fehlt ihm bereits seit seiner Kindheit und Fans fragen sich, warum das so ist.
England trifft im WM-Halbfinale auf Lionel Messi und Argentinien. Vor der Begegnung ist Dan Burn in den Mittelpunkt des Interesses gerückt.
Jedoch nicht nur wegen seines späten WM-Debüts mit 34 Jahren. Sondern auch, weil dem Innenverteidiger von Newcastle United ein Finger fehlt.
Und das schon seit seiner Kindheit.
Wie der "Mirror" berichtete, verlor der 2,01 Meter große Brite seinen Finger nach eigenen Angaben als 13-Jähriger beim Versuch, über einen Zaun zu klettern.
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Dan Burn verliert Finger, weil er Mädchen beeindrucken wollte
Burn wollte in seiner Heimatstadt Blyth in der Nähe von Newcastle wohl eine Mädchengruppe beeindrucken. Am Finger trug er einen Ring, der sich beim Herunterspringen im Zaun verhakte und den Finger komplett abriss.
Der Innenverteidiger sagt selbst darüber: "Ich war mit ein paar Freunden unterwegs und habe vor einer Gruppe von Mädchen angegeben. Ich glaube, ein Kaninchen war ausgebüxt und hatte sich ein Stück weit in ein Gemeindezentrum verirrt." Beim Versuch, es wiederzuholen, passierte dann das Unglück.
Am Mittwochabend geht es für Burn mit den Engländern im WM-Halbfinale gegen Argentinien.
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