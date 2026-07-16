Harry Kane verpasst mit England den Einzug ins WM-Finale. Damit reißt eine besondere Serie des FC Bayern bei Weltmeisterschaften.

Die stolze Finalserie des FC Bayern ist gerissen: Erstmals seit 1978 steht kein Spieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Endspiel der Weltmeisterschaft.

Am Mittwochabend scheiterte auch Torjäger Harry Kane mit England im Halbfinale gegen Titelverteidiger Argentinien (1:2). Zuvor hatten bereits die Münchner Michael Olise und Dayot Upamecano nach dem 0:2 Frankreichs gegen Spanien ihre Träume vom Endspiel am Sonntag in East Rutherford begraben müssen.

Letztmals war 1978 beim Duell von Argentinien mit den Niederlanden kein Bayern-Profi im WM-Endspiel dabei gewesen. 2014 beim deutschen WM-Triumph waren es gar sieben Münchner, 1990 fünf.

Die Serie von Inter Mailand besteht dagegen weiter. Auch die Italiener stellten seit 1982 immer mindestens einen Spieler im WM-Finale - 2026 wird es der Argentinier Lautaro Martinez sein.