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WM 2026: FC Bayern München muss Final-Serie nach fast 50 Jahren abreißen lassen

Aktualisiert:

von SID

ran Fußball

WM 2026: Netz lacht über Tuchel-Taktik: "BVB-Gen nach England gebracht"

Videoclip • 03:56 Min

Harry Kane verpasst mit England den Einzug ins WM-Finale. Damit reißt eine besondere Serie des FC Bayern bei Weltmeisterschaften.

Die stolze Finalserie des FC Bayern ist gerissen: Erstmals seit 1978 steht kein Spieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Endspiel der Weltmeisterschaft.

Am Mittwochabend scheiterte auch Torjäger Harry Kane mit England im Halbfinale gegen Titelverteidiger Argentinien (1:2). Zuvor hatten bereits die Münchner Michael Olise und Dayot Upamecano nach dem 0:2 Frankreichs gegen Spanien ihre Träume vom Endspiel am Sonntag in East Rutherford begraben müssen.

Letztmals war 1978 beim Duell von Argentinien mit den Niederlanden kein Bayern-Profi im WM-Endspiel dabei gewesen. 2014 beim deutschen WM-Triumph waren es gar sieben Münchner, 1990 fünf.

Die Serie von Inter Mailand besteht dagegen weiter. Auch die Italiener stellten seit 1982 immer mindestens einen Spieler im WM-Finale - 2026 wird es der Argentinier Lautaro Martinez sein.

WM: Bayern-Profis in den Finals von 1982 bis 2022

1982: Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge, Wolfgang Dremmler

1986: Lothar Matthäus, Dieter Hoeneß, Norbert Eder

1990: Klaus Augenthaler, Stefan Reuter, Jürgen Kohler, Hans Pflügler, Raimond Aumann

1994: Jorginho

1998: Bixente Lizarazu

2002: Oliver Kahn, Thomas Linke, Jens Jeremies, Carsten Jancker

2006: Willy Sagnol

2010: Mark van Bommel, Arjen Robben, Edson Braafheid

2014: Philipp Lahm, Toni Kroos, Thomas Müller, Mario Götze, Bastian Schweinsteiger, Jerome Boateng, Manuel Neuer

2018: Corentin Tolisso

2022: Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Kingsley Coman

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