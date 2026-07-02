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WM 2026 heute live: Spanien vs. Österreich hier im Livestream - Übertragung im Free-TV, und Ticker - die Aufstellungen sind da
Aktualisiert:von ran.de
WM 2026 hier live: Spanien - Österreich im Stream
Spanien und Österreich duellieren sich in einem spannenden Sechzehntelfinale im SoFi Stadium in Los-Angeles bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026. Wer schnappt sich das Ticket für das Achtelfinale? Alle Infos zu Uhrzeit, TV-Übertragung, Kadern und Aufstellungen.
Spanien geht mit großem Selbstvertrauen in die K.o.-Runde. Nach einem leichten Stolperer zu Beginn - einem 0:0-Unentschieden gegen Kap Verde - ist der Angriff von La Roja nun richtig in Fahrt gekommen, was vor allem Superstar Lamine Yamal zu verdanken ist, der beim 4:0-Sieg gegen Saudi-Arabien ein Tor erzielte und eine Vorlage gab.
Die Mannschaft von Luis de la Fuente sicherte sich anschließend mit einem hart erkämpften 1:0-Sieg gegen Uruguay den ersten Platz in Gruppe H und damit einen Platz in diesem Duell in Los Angeles.
Österreichs Weg in die K.o.-Runde war voller Wendungen. Auf einen 3:1-Auftaktsieg gegen Jordanien in Gruppe J folgte eine 0:2-Niederlage gegen Lionel Messis Argentinien.
Damit war die Bühne bereitet für ein dramatisches Gruppenfinale gegen Algerien, in dem der Ausgleichstreffer von Saša Kalajdžić in letzter Minute ein 3:3-Unentschieden sicherte und damit diese Begegnung mit dem amtierenden Europameister ermöglichte.
Der Sieger dieser Partie zieht ins Achtelfinale ein und trifft dort am 6. Juli in Dallas entweder auf Portugal oder Kroatien.
+++ Update, 19:30 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++
Spanien: Simon - Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella - Baena, Rodri, Pedri - Yamal, Oyarzabal, Olmo
Österreich: Alexander Schlager - Danso, Posch, Alaba - Xaver Schlager, Seiwald - Laimer, Schmid, Sabitzer - Gregoritsch
Um welche Uhrzeit ist heute der Anpfiff bei Spanien gegen Österreich?
Anstoß: Donnerstag, 2. Juli 2026, 21:00 Uhr (deutsche Zeit)
Ortszeit: 12:00 Uhr
Spielort: SoFi Stadium, Los Angeles (USA)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Sechzehntelfinale (Round of 32)
Kommende Livestreams auf Joyn
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Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Spanien gegen Österreich heute live?
Fußballfans in Deutschland können die Partie am Donnerstagabend komplett kostenfrei im Free-TV in der ARD mitverfolgen. Wer das Spiel lieber im Internet streamen möchte, findet eine kostenlose Übertragung in der ARD Mediathek oder kann die Übertragung ganz bequem über die Streaming-Plattform Joyn im Live-Stream abrufen. Für Abonnenten von MagentaTV steht das Match parallel sowohl auf den klassischen TV-Kanälen als auch digital in der Magenta-App bereit.
WM 2026: Spanien vs. Österreich heute im Liveticker
Du kannst das Spiel nicht live sehen? Verfolge das K.o.-Runden Spiel zwischen Spanien und Österreich in unserem kostenlosen ran-Liveticker. Wir versorgen dich in Echtzeit mit allen Highlights, Toren und taktischen Entwicklungen aus dem SoFi Stadium. Bleib mit unserem Ticker hautnah dabei und erfahre sofort, welche der beiden Mannschaften ins Achtelfinale einzieht!
So gingen die bisherigen Partien zwischen Spanien und Österreich aus
Die historische Bilanz zwischen Spanien und Österreich spricht für die Iberer, doch die Duelle waren in der Vergangenheit stets von hoher Intensität geprägt. Bislang standen sich die beiden Nationen in elf offiziellen Länderspielen gegenüber.
Spanien konnte dabei fünf Siege einfahren, während Österreich dreimal als Sieger vom Platz ging - drei weitere Partien endeten unentschieden. Unvergessen ist aus österreichischer Sicht der legendäre 2:1-Sieg bei der Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien. Das letzte Aufeinandertreffen bei einem großen Turnier liegt jedoch schon lange zurück, weshalb dieses Sechzehntelfinale in Los Angeles ein völlig neues Kapitel dieser Paarung schreibt.
Der Austragungsort: SoFi Stadium
Gespielt wird im spektakulären SoFi Stadium in Inglewood, einem Vorort von Los Angeles. Das knapp 5,5 Milliarden US-Dollar teure Mega-Stadion ist regulär die Heimat der beiden NFL-Teams Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers.
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