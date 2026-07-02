Umfrage zum DFB-Team: Nagelsmann-Aus gefordert - Nachfolge-Favorit eindeutig

17:30 SAT.1 Bayern WM-Aus mit Folgen: Nagelsmann-Gerüchte und Hass gegen Tah Videoclip • 01:53 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Julian Nagelsmann steht vor dem Aus als Bundestrainer. Als Nachfolger steht offenbar Jürgen Klopp in den Startlöchern. Doch wie bewerten die Joyn-User die Angelegenheit?

Die Deutsche Nationalmannschaft hat nach der Niederlage gegen Paraguay zum dritten Mal in Serie den Sprung ins WM-Achtelfinale verpasst. Der bittere K.o. im Elfmeterschießen des Sechzehntelfinales wird nach ran-Informationen das Aus von Bundestrainer Julian Nagelsmann bedeuten. Nicht Klopp! Ex-Nationalspieler empfiehlt Nagelsmann-Nachfolger Der 38-Jährige geriet bereits vor der WM aufgrund umstrittener Personalentscheidungen und kommunikativer Defizite in die Kritik - und konnte nun auch sportlich mit dem Team nicht überzeugen. Als möglicher Nachfolger wird vor allem Jürgen Klopp gehandelt. In einer Joyn-Umfrage wurden die User befragt, wie sie die Arbeit von Nagelsmann einschätzen und ob Klopp ein passender Nachfolger wäre.

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DFB-Team: Joyn-User wünschen sich das Aus von Julian Nagelsmann Die Joyn-User würden sich eine Veränderung auf der Trainerposition nach der enttäuschenden WM wünschen. Insgesamt sprachen sich 67 Prozent gegen einen Verbleib von Nagelsmann aus. Bei der Bewertung der geleisteten Arbeit stach insbesondere ein Kritikpunkt heraus. 31,13 Prozent der befragten waren der Meinung, dass Nagelsmann zwar gute Arbeit leiste, taktisch jedoch zu engstirnig agiere. Jeweils 21,85 Prozent entschieden sich für die Antwortsmöglichkeiten: "Er macht eher schlechte Arbeit, auch wenn er gute Ideen hat" und "Er ist komplett ungeeignet für die Rolle". Nagelsmann in der Kritik: Was die Spieler am Bundestrainer störte Unter dem Strich zeigten sich die User zwiegespalten. Viele sehen die Arbeit von Nagelsmann differenziert an und kommen zu keinem klaren Schluss. Tatsächlich kommt der Bundestrainer in der Befragung deutlich besser weg als bei den meisten Experten, die sich fast einstimmig für eine Veränderung auf der Trainerposition beim DFB-Team aussprechen. Nagelsmann hat jedoch auch ein paar Fürsprecher. 13,25 Prozent der Befragten bescheinigten ihm eine gute Arbeit und gaben den Spielern die Schuld an den schlechten Leistungen. 11,92 Prozent bewerteten seine Arbeit sogar als "sehr gut".

DFB-Team: Jürgen Klopp bei den Joyn-Usern hoch im Kurs Das Nagelsmann durchaus Führsprecher hat, zeigte sich auch in den Ergebnissen bei der Frage, wer die DFB-Elf denn trainieren solle. Zwar sammelte er nur 13 Prozent der Stimmen, jedoch reihte er sich damit immerhin an Position zwei ein. Zudem hielt er prominente Namen wie Steffen Baumgart, Christian Streich und Sandro Wagner (jeweils acht Prozent) und Horst Hrubesch (fünf Prozent) in Schach. Pep Guardiola erhielt nur drei Prozent der Stimmen, jedoch ist ein Engagament des Spaniers wohl auch nicht sonderlich realistisch. Der Nationaltrainer der DFB-Damen, Christian Wück, heimste ebenfalls drei Prozent der Stimmen ein. DFB-Team erleidet mit Julian Nagelsmann ein Debakel - jetzt müssen Konsequenzen folgen - Kommentar Lukas Kwasniok, Ralf Rangnick, Horst Steffen, Ole Werner und Antonio Salvo erhielten gerundet allesamt null Prozent der Stimmen. Es gibt jedoch einen Mann, der Nagelsmann deutlich in den Schatten stellt. Dabei handelt es sich wenig überraschend um Jürgen Klopp. Der ehemalige BVB- und Liverpool-Coach kam mit 54 Prozent auf eine klare Mehrheit.

DFB-Team: Nur wenige Joyn-User sprechen sich gegen Jürgen Klopp aus 44,88 Prozent der User sprachen sich mit "Eindeutig ja, er ist als Mensch und Taktiker perfekt" für Klopp aus. 15,75 Prozent antworteten zudem mit "eher ja", selbst wenn seine Rolle bei RB sie skeptisch gemacht habe. 23,62 Prozent gaben an, sich "nicht sicher" zu sein. Nur ganz wenige der Befragten positionierten sich gegen Klopp als Bundestrainer. 11,02 Prozent antworteten mit "Auf gar keinen Fall, es gibt deutlich geeignetere Kandidaten", während 4,72 Prozent mit "Eher nein" antworteten, da Klopp erst wieder beweisen müsse, ein guter Trainer zu sein. Zusammengefasst kann man sagen, dass die User geteilt sind in klare Klopp-Befürworter und diejenigen, die ihm gegenüber skeptisch, aber nicht zwingend negativ eingestellt sind. Der Ablehnungs-Anteil fällt vergleichsweise gering aus. Auch interessant: Klopp oder DFB-Tabubruch? Diese Nachfolger kämen bei einem Nagelsmann-Aus in Frage Und: WM 2026: Kimmich ideenlos, Sane harmlos - die Noten und WM-Zeugnisse der DFB-Stars

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