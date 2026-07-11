ran Fußball WM 2026: Finale wird zum Mega-Spektakel! Erste Halbzeitshow mit Weltstars Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Die Fußball-WM 2026 geht dem Ende entgegen. Hohe Ticketpreise und Ticket-Pannen sorgen für Aufsehen - die wichtigsten Entwicklungen im News-Ticker.

Die WM 2026 in den USA, in Kanada und in Mexiko ist die größte der bisherigen Fußball-Geschichte. Gleich 48 Nationen traten im Kampf um den Titel an. Einer der größten Reizpunkte: Die hohen Ticketpreise - aber auch bei Transport, Hotels und Co. haben die Anhänger mit hohen Ausgaben zu kämpfen. Mit unserem Newsticker rund um Tickets zur WM bleibt ihr auf dem Laufenden.

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+++ Update, 11. Juli: Irre Summen! WM-Finale nicht mehr ausverkauft +++ Kontroverse um das Endspiel der Fußball-WM. Zeitweise war die Partie im MetLife Stadium in East Rutherford nahe New York bereits als ausverkauft gelistet, inzwischen scheinen aber Ticketinhaber wieder abgesprungen zu sein. Laut der Nachrichtenagentur "AP" waren am Freitag fast 1.200 Tickets der zweiten Kategorie wieder zum Erwerb verfügbar - und das zu stattlichen Preisen. Die Plätze in fünf Blöcken des Oberrangs entlang der Seitenlinie wurden mit jeweils 7.380 US-Dollar (rund 6.463 Euro, Anm.d.Red.) gelistet. Auch Tickets der Kategorie eins sind verfügbar. Der Preis: 19.995 bis 32.970 US-Dollar. Auch Lounge-Tickets für 34.500 Dollar sind erhältlich. Absurd: Wiederverkaufstickets sind auf dem FIFA-Marktplatz zwischen 7.440 und fast 11,5 Millionen US-Dollar erhältlich. Auf dem Zweitmarkt können Verkäufer den Preis abhängig von Angebot und Nachfrage selbst festlegen. 15 Prozent der Erlöse streicht dennoch der Weltverband ein.

+++ Update, 19. Juni: Deutsche Fans zahlen bis zu 11.500 Euro für WM-Besuch +++ Die WM 2026 ist ein teures Vergnügen. Das bekommen auch die deutschen Fans vor Ort zu spüren. Wie die "Bild" berichtet, geben die Mitglieder des Fanklubs "Deutsche Kartoffeln auf die 1" (in Anlehnung an das Lieblingsessen von DFB-Star Florian Wirtz) bis zu 11.500 Euro für ihren Besuch in den USA, Kanada und Mexiko aus. Die Gruppe besitzt Tickets für alle drei deutschen Gruppenpartien plus die "Follow-your-team"-Option, um auch alle potenziellen K.o.-Spiele sehen zu können. Bei Ticketpreisen von bis zu 4.000 Euro für das Finale ergeben sich daraus Gesamtkosten von bis zu 6.000 Euro - allein für Eintrittskarten. Darüber hinaus rechnet der Fanklub mit Flugkosten von circa 1.500 Euro, Übernachtungskosten in Höhe von über 3.000 Euro und "rund 1.000 Euro für Spaß" - zum Beispiel 16 Dollar für ein Bier auf dem Fanfest. Macht unter dem Strich pro Person bis zu 11.500 Euro. Auch interessant: WM 2026 - Anstoß-Chaos statt Fußball-Fieber: Die FIFA schießt übers Ziel hinaus - Kommentar

+++ Update, 13. Juni: Leere Stadien? FIFA liefert kreative Ausrede +++ Über eine Milliarde Fans auf der ganzen Welt verfolgten das WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika (2:0) im Fernsehen oder im Netz. Das legendäre Aztekenstadion war restlos ausverkauft. Doch bei anderen Partien scheint die Begeisterung deutlich geringer auszufallen. Ob es an den überteuerten Tickets liegt? So sah man beispielsweise beim 2:1 der Südkoreaner gegen Tschechien auf den TV-Bildern reihenweise leere Plätze. Das Estadio Akron in Guadalajara, das 45.664 Zuschauer umfasst, war nicht annähernd ausverkauft. Die FIFA aber zeichnet ein anderes Bild. Die Auslastung habe 98,5 Prozent betragen, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme. "Die offiziellen Zuschauerzahlen spiegeln die Anzahl der gescannten Tickets sowie der Zuschauer wider, die sich tatsächlich auf dem Stadiongelände befinden. Sie basieren nicht auf einer visuellen Einschätzung der zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Spiels besetzten Sitzplätze." Anders ausgedrückt: Die leeren Ränge müssen eine optische Täuschung sein. Die FIFA betont derweil, eng mit Stadionbetreibern und Ticketing-Teams zusammenzuarbeiten, damit die veröffentlichten Zahlen korrekt seien. Doch wie konnte der angeblich falsche Eindruck dann entstehen? Auch hier beweist der Verband Kreativität. "Bitte beachten Sie, dass während des gestrigen Spiels in Guadalajara mehrere Zuschauer mit gültigen Eintrittskarten auf den Umläufen des Stadions zu sehen waren, anstatt sich während der gesamten Partie auf ihren zugewiesenen Sitzplätzen aufzuhalten."

+++ Update, 5. Juni: FIFA vergibt aus Versehen kostenlos WM-Tickets +++ Die FIFA hat kurz vor dem Start der Fußball-WM aus Versehen kostenlos Tickets für das Turnier ausgegeben. Wie "Sky News" berichtete, sollen sich demnach am Mittwoch rund 60 Fans aufgrund eines Fehlers beim Bezahlvorgang Plätze zum Preis von "0 US-Dollar" gesichert haben. Das bestätigte der Weltverband dem TV-Sender. Auch interessant: WM 2026: Kurzfristige Regeländerung der FIFA zulasten der Fans? - Newsticker Die FIFA bedauere den "Fehler und die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten", zitiert "Sky News" aus einem Statement: "Die von diesen Fans angeforderten Tickets bleiben reserviert, und die Betroffenen wurden aufgefordert, den korrekten Betrag zu begleichen." Die WM beginnt am 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel des Co-Gastgebers Mexiko gegen Südafrika im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Der Weltverband steht seit Monaten aufgrund der teils exorbitant hohen WM-Ticketpreise in der Kritik.

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