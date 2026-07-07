WM 2026: Jordan Henderson verletzt sich beim Jubeln - England-Star muss ins Krankenhaus

ran Fußball WM 2026: Haaland lässt Fans im Netz komplett eskalieren Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

Desaster für Jordan Henderson: Der englische Nationalspieler kommt im WM-Achtelfinale nicht zum Einsatz, verletzt sich aber trotzdem.

Eigentlich hatte die englische Fußball-Nationalmannschaft allen Grund zur Freude. Mit 3:2 besiegten die Three Lions Co-Gastgeber Mexiko und erreichten damit das Viertelfinale der Fußball-WM. Für einen Spieler verlief die Partie im Aztekenstadion aber maximal unglücklich. Jordan Henderson, seines Zeichens Mittelfeldspieler beim FC Brentford, kam während der gesamten Spieldauer nicht zum Einsatz, verließ das Stadion am Ende aber mit einer Verletzung und einer Verwarnung. Nach dem Spiel hatten die Spieler von Thomas Tuchel ausgelassen gejubelt, dann passierte das Unglück. Als er versuchte, über die Werbebande hinter dem Tor zu springen, kam der Routinier zu Fall und knallte auf seinen Arm.

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Henderson: Verletzung und Verwarnung Der 36-Jährige blieb liegen und musste medizinisch versorgt werden. Auf den Bildern aus dem Stadioninnenraum in Mexiko-Stadt war Henderson auf einer Trage zu sehen, er wurde mit Sauerstoff versorgt, seine Teamkollegen schirmten ihn ab. Im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus in Mexiko-Stadt eingeliefert und reiste nicht mit dem restlichen Kader zurück ins Trainingslager in Kansas City. "Jordan ist gestürzt und hat sich am Handgelenk verletzt. Es sieht wirklich schlimm aus", sagte Coach Tuchel im Interview mit der "BBC". Eine Diagnose steht aktuell noch aus. Unnötig zudem: In den letzten Sekunden des Spiels hatten die Engländer versucht, den Ball in der Nähe der Eckfahne zu halten. Henderson, der im Aufwärmleibchen dem Spielgeschehen an der Seitenlienie deutlich zu nahe gekommen war, kassierte für seine Behinderung Gelb.