Nachdem Bastian Schweinsteiger den afrikanischen Fußball pauschal abgewertet hatte, reagierte der Trainer der Elfenbeinküste nun empfindlich.

Der ivorische Trainer Emerse Fae hat Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger wegen dessen Aussagen über den afrikanischen Fußball attackiert.

"Das ist traurig", sagte der 42-Jährige angesprochen auf Schweinsteigers Zitate: "Er war ein sehr guter und großartiger Spieler. Ich liebe ihn persönlich. Ich mochte die Art, wie er gespielt hat. Ich wurde Bastian genannt, weil ich ihn so verehrt habe. Als ich seine Kommentare gehört habe, war ich persönlich enttäuscht."

Wenn man den Fußball so gut kenne, wie Schweinsteiger dies tue, sei "es komisch, wenn du solche Aussagen tätigst. Wir können es rassistisch nennen", sagte Fae zu den Äußerungen, die Schweinsteiger vor dem Spiel des DFB-Teams gegen die Ivorer (2:1) in der "ARD" getroffen hatte. Dabei sprach er pauschal vom "afrikanischem Fußball", der "ein bisschen unorthodox", "ein bisschen wild" und "vielleicht auch manchmal nicht ganz so von der Taktik geprägt" sei.