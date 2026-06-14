WM 2026 - "Können nur gewinnen": Curacao kündigt Kampf gegen Deutschland an

Vor dem Auftaktspiel gegen das übermächtige Deutschland gibt man sich bei Curacao kämpferisch. Zu verlieren hat die Mannschaft von Urgestein Dick Advocaat nichts.

Trainer-Urgestein Dick Advocaat traut Curacao gegen Deutschland die Sensation zu. "Wir sind ein ganz kleines Land, aber wir sind zuversichtlich und werden ihnen das Leben schwer machen", sagte der 78-Jährige vor dem WM-Auftakt in der Gruppe E am Sonntag um 19 Uhr (live im Stream auf Joyn).

Und auch seine Spieler brennen auf den Auftakt auf der Weltbühne. "Es war eine lange Reise. Aber wir sind noch nicht fertig", sagte Kapitän Leandro Bacuna.

Der karibische Inselstaat, mit rund 155.000 Einwohnern kleinster WM-Teilnehmer der Geschichte, wolle "den Menschen zeigen: Auch wenn wir sehr klein sind, haben wir ein großes Herz. Und mit großen Herzen kommt man sehr weit."