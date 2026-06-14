WM
WM 2026 - "Können nur gewinnen": Curacao kündigt Kampf gegen Deutschland an
Veröffentlicht:von SID
:newstime
Das DFB-Team vor dem ersten WM-Spiel
Videoclip • 01:28 Min • Ab 12
Vor dem Auftaktspiel gegen das übermächtige Deutschland gibt man sich bei Curacao kämpferisch. Zu verlieren hat die Mannschaft von Urgestein Dick Advocaat nichts.
Trainer-Urgestein Dick Advocaat traut Curacao gegen Deutschland die Sensation zu. "Wir sind ein ganz kleines Land, aber wir sind zuversichtlich und werden ihnen das Leben schwer machen", sagte der 78-Jährige vor dem WM-Auftakt in der Gruppe E am Sonntag um 19 Uhr (live im Stream auf Joyn).
Und auch seine Spieler brennen auf den Auftakt auf der Weltbühne. "Es war eine lange Reise. Aber wir sind noch nicht fertig", sagte Kapitän Leandro Bacuna.
Der karibische Inselstaat, mit rund 155.000 Einwohnern kleinster WM-Teilnehmer der Geschichte, wolle "den Menschen zeigen: Auch wenn wir sehr klein sind, haben wir ein großes Herz. Und mit großen Herzen kommt man sehr weit."
Die WM live auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 11:00 Uhr • Fussball
Sport 1 Doppelpass vor dem WM-Start
150 MinBald verfügbar
Heute, 11:00 Uhr • Fussball
Sport 1 Doppelpass vor dem WM-Start
150 Min
- Bald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream
240 MinBald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream
240 Min
- Bald verfügbar
Heute, 23:50 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream
213 MinBald verfügbar
Heute, 23:50 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream
213 Min
WM 2026: Dick Advocaat lobt Julian Nagelsmann
Der Schlachtplan? "Ich erwarte, dass Deutschland das Spiel dominiert. Wir werden den Raum nutzen müssen, den sie uns geben", sagte Advocaat, der bei seiner persönlich dritten Endrunde (zuvor mit den Niederlanden und Südkorea) mit 78 Jahren zum ältesten WM-Coach der Geschichte aufsteigen wird: "Wir können nur gewinnen, wir haben nichts zu verlieren."
Besonders würdigte Advocaat Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Ein fantastischer Trainer. Jung, berühmt, in so jungem Alter. Da muss man wirklich ungeheuer begabt sein", sagte der 40 Jahre ältere Niederländer.
"Dick Advocaat ist ein brillianter Typ", hatte Nagelsmann wenige Minuten vorher gesagt. "Er ist ein cooler Coach, macht einen überragenden Job bei Curacao. Großes Kompliment für seine Arbeit." Ob er selbst in 40 Jahren noch an der Seitenlinie stehen wolle? "Nein, nicht wirklich. Ich liebe meinen Job, aber ich hoffe, dass ich in diesem Alter andere Dinge zu tun habe", sagte Nagelsmann.