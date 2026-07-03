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WM 2026: Kolumbien vs. Ghana heute Nacht live im Free-TV, im Joyn-Livestream und Liveticker
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 02:22 Min
Das noch ungeschlagene Kolumbien trifft in Kansas City im Sechzehntelfinale erstmals bei einer Weltmeisterschaft auf Ghana. Wer sichert sich das Ticket für das Achtelfinale? Hier gibt es alle Informationen rund um den K.-o.-Kracher.
Kolumbien zog nach einer bärenstarken Gruppenphase als verdienter Sieger der Gruppe K in die K.-o.-Runde ein. Die Südamerikaner blieben in Nordamerika bislang ungeschlagen: Nach Siegen gegen Usbekistan (3:1) und die DR Kongo (1:0) sicherten sie sich mit einem torlosen Unentschieden gegen das starbesetzte Portugal den Gruppensieg. Angeführt von Regisseur James Rodríguez und Bayern-Profi Luis Díaz gilt die Auswahl von Trainer Néstor Lorenzo als echter Geheimfavorit.
Ghana hingegen musste den Umweg über den dritten Platz in der Gruppe L nehmen. Die Westafrikaner starteten mit einem späten 1:0-Sieg gegen Panama und erkämpften sich danach mit einem defensiv disziplinierten Low-Block ein beachtliches 0:0-Remis gegen England. Trotz der abschließenden 1:2-Niederlage gegen Kroatien reichten die vier Punkte für das Weiterkommen.
Nun hoffen die "Black Stars" auf das nötige Quäntchen Glück: Ihre bisherigen beiden K.-o.-Spiele bei Weltmeisterschaften gegen südamerikanische Teams gingen jeweils verloren (2006 im Achtelfinale gegen Brasilien und 2010 im Viertelfinale gegen Uruguay).
Wer sich in diesem K.-o.-Duell durchsetzt, trifft im Achtelfinale am 7. Juli im BC Place in Vancouver auf den Sieger der Begegnung zwischen der Schweiz und Algerien.
Um welche Uhrzeit ist der Anpfiff bei Kolumbien und Ghana?
Anstoß: Samstag, 4. Juli 2026, 03:30 Uhr (deutsche Zeit)
Ortszeit: Freitag, der 3. Juli, 20:30 Uhr
Spielort: Arrowhead Stadium, Kansas City (USA)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Sechzehntelfinale (Round of 32)
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WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream
140 Min
Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Kolumbien gegen Ghana
Die Live-Übertragung der Partie zwischen Kolumbien und Ghana läuft am frühen Samstagmorgen im Free-TV beim ZDF. Neben der klassischen Fernsehausstrahlung bietet der Sender einen kostenfreien Live-Stream über die ZDFmediathek und das Streaming-Portal Joyn an. Fans, die das gesamte WM-Turnier flexibel auf dem Smart-TV oder mobilen Geräten verfolgen möchten, können zudem auf die gewohnte Live-Berichterstattung von MagentaTV setzen.
WM 2026: Kolumbien vs. Ghana - Liveticker
Du kannst das Spiel nicht live sehen? Verfolge das K.-o.-Runden-Spiel zwischen Kolumbien und Ghana in unserem kostenlosen ran-Liveticker. Wir versorgen dich in Echtzeit mit allen Highlights, Toren und taktischen Entwicklungen aus dem Arrowhead Stadium. Bleib mit unserem Ticker hautnah dabei und erfahre sofort, welche der beiden Mannschaften ins Achtelfinale einzieht!
Bisheriger Turnierverlauf bei der WM 2026: Kolumbien und Ghana
Kolumbien: Souveräner Gruppensieg in der Gruppe K
Die "Cafeteros" unter Trainer Néstor Lorenzo präsentierten sich in der Vorrunde in WM-Form und blieben in allen drei Partien ungeschlagen. Mit einer stabilen Defensive und offensiver Spielfreude sicherten sie sich verdient Platz 1.
Ghana: Kampf und Nervenkrimi in der Gruppe L
Die "Black Stars" machten es deutlich spannender. In einer extrem ausgeglichenen Gruppe reichten am Ende vier Punkte für den Einzug in die K.-o.-Runde.
Ausblick auf das Sechzehntelfinale
Durch diese Resultate kommt es nun in der Nacht auf Samstag, den 4. Juli 2026 (03:30 Uhr MESZ), zum direkten Duell. Kolumbien geht aufgrund des bisherigen Turnierverlaufs als Favorit in die Partie, doch Ghana hat insbesondere gegen England bewiesen, dass sie ein extrem unangenehmer und defensivstarker Gegner sein können.
Frühere Duelle zwischen der Kolumbien und Ghana
Kolumbien und Ghana standen sich noch nie zuvor in einem Pflichtspiel bei einer Weltmeisterschaft gegenüber.
In der Historie gab es lediglich zwei Aufeinandertreffen - beide im Rahmen von internationalen Freundschaftsspielen. Die Bilanz spricht dabei eine deutliche Sprache zugunsten der Südamerikaner:
2006 (Freundschaftsspiel): Kolumbien vs. Ghana 1:1
2010 (Freundschaftsspiel): Kolumbien vs. Ghana 1:0
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
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