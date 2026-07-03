WM 2026: Kolumbien vs. Ghana heute Nacht live im Free-TV, im Joyn-Livestream und Liveticker

Das noch ungeschlagene Kolumbien trifft in Kansas City im Sechzehntelfinale erstmals bei einer Weltmeisterschaft auf Ghana. Wer sichert sich das Ticket für das Achtelfinale? Hier gibt es alle Informationen rund um den K.-o.-Kracher.

Kolumbien zog nach einer bärenstarken Gruppenphase als verdienter Sieger der Gruppe K in die K.-o.-Runde ein. Die Südamerikaner blieben in Nordamerika bislang ungeschlagen: Nach Siegen gegen Usbekistan (3:1) und die DR Kongo (1:0) sicherten sie sich mit einem torlosen Unentschieden gegen das starbesetzte Portugal den Gruppensieg. Angeführt von Regisseur James Rodríguez und Bayern-Profi Luis Díaz gilt die Auswahl von Trainer Néstor Lorenzo als echter Geheimfavorit.

Ghana hingegen musste den Umweg über den dritten Platz in der Gruppe L nehmen. Die Westafrikaner starteten mit einem späten 1:0-Sieg gegen Panama und erkämpften sich danach mit einem defensiv disziplinierten Low-Block ein beachtliches 0:0-Remis gegen England. Trotz der abschließenden 1:2-Niederlage gegen Kroatien reichten die vier Punkte für das Weiterkommen.

Nun hoffen die "Black Stars" auf das nötige Quäntchen Glück: Ihre bisherigen beiden K.-o.-Spiele bei Weltmeisterschaften gegen südamerikanische Teams gingen jeweils verloren (2006 im Achtelfinale gegen Brasilien und 2010 im Viertelfinale gegen Uruguay).

Wer sich in diesem K.-o.-Duell durchsetzt, trifft im Achtelfinale am 7. Juli im BC Place in Vancouver auf den Sieger der Begegnung zwischen der Schweiz und Algerien.