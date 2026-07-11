Erling Haaland hat in Peru einen kuriosen Hype ausgelöst. Das lässt sich an den Namen der Neugeborenen ablesen.

Peru hat die Qualifikation für die Fußball-WM deutlich verpasst, doch das XXL-Turnier in Nordamerika wird in dem Andenstaat ganz genau verfolgt - besonders die Leistungen der norwegischen Sturm-Urgewalt Erling Haaland (bislang sieben Tore) wurden registriert.

Das lässt sich nun ablesen. Wie die peruanische Meldebehörde mitteilte, verzeichnete sie einen Haaland-Hype bei den Namen Neugeborener.

"Fußballstars dienen den Peruanern als Inspiration, ihre Kinder mit diesen Namen registrieren zu lassen", sagte Behördensprecher Ivan Torres bei Panamericana Television. "Haaland ist auch Peruaner", scherzte er.