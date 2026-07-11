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Erling Haaland bei WM 2026: Wieso steht "Braut" mit auf dem National-Trikot?
Aktualisiert:von ran.de
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Wer bei der WM auf den Rücken von Erling Haaland blickt, wundert sich: Über der Nummer 9 des Stürmers von Norwegen steht plötzlich ein neuer Name. Hier erfährst du, was hinter dem Aufdruck "Braut Haaland" steckt.
Erling Haaland ist einer der größten Superstars des Fußballs, bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko wird er diesem Status bislang gerecht. Der Stürmer von Manchester City hat bereits sieben Tore für Norwegen erzielt, heute trifft er mit seinem Heimatland im Viertelfinale auf England (ab 23:00 Uhr im ran-Liveticker).
Ungewohnt ist allerdings die Rückenansicht des Trikots des 25-Jährigen. Denn dort steht über der Nummer 9 nicht wie gewohnt schlicht "Haaland", das norwegische Trikot trägt den Aufdruck "Braut Haaland". Der Hintergrund dafür ist ein Bekenntnis zur skandinavischen Tradition und eine Hommage an seine Mutter.
Der vollständige Name des Angreifers lautet Erling Braut Haaland. Während der Name Haaland von seinem Vater Alf-Inge stammt, der selbst als Profi in der Premier League spielte, stammt der Name Braut von seiner Mutter Gry Marita Braut. Haalands Mutter war in den 1990er-Jahren eine der besten Siebenkämpferinnen Norwegens, seine außergewöhnlichen sportlichen Fähigkeiten hat der Torjäger also von beiden Elternteilen geerbt.
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Den Namen der Mutter als Mittelnamen zu tragen, hat in Norwegen Tradition – rund 60 Prozent der Norweger nutzen dieses Modell. Auf seinem Trikot bei ManCity wird allerdings auch weiterhin nur Haaland stehen, der Name ist längst zu einer weltweiten Marke geworden.
Wenn Haaland aber für Norwegen aufläuft, ehrt er mit seinem Trikot seine Mutter und seine ganze Familie. Gleichzeitig ist der doppelte Name ein Bekenntnis zu den Traditionen seiner norwegischen Heimat.
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