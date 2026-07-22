WM 2026
WM 2026: Lamine Yamal trägt deutsche Unterhose - Online-Shop explodiert
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
WM 2026: Yamals Boxershorts sorgen für Mega-Hype um deutsche Marke
Videoclip • 01:04 Min
Aktuell explodiert der Online-Shop einer deutschen Streetwear-Brand. Grund dafür sind die Unterhosen von Weltmeister Lamine Yamal.
Dank Weltmeister Lamine Yamal hat ein Unternehmen aus Frankfurt einen riesigen Werbe-Coup gelandet.
Der 19 Jahre alte Jungstar der Spanier machte nach dem Finaltriumph gegen Argentinien (1:0 n.V.) die Streetwear-Marke "6PM" weltweit bekannt.
Yamal hatte bei den Feierlichkeiten im MetLife-Stadium in New Jersey immer wieder sein Trikot hochgezogen, dabei war für ein Millionen-Publikum das Logo der deutschen Firma auf der Unterhose des Barcelona-Profis gut zu erkennen gewesen.
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Yamal-Hype: Boxershort-Shop wird überrannt
Laut "Bild"-Zeitung brach deshalb im Online-Shop von "6PM" nach dem Finale der Ausnahmezustand aus. Innerhalb kürzester Zeit sollen die Boxershorts vergriffen gewesen sein.
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In den sozialen Medien verbreitete die Firma des Influencers Achraf Ait Bouzalim Fotos von Yamal, dazu hieß es: "Wir behaupten ja nicht, dass sie dich besser treffen lassen, aber Glückwunsch an Lamine Yamal zum Gewinn der Weltmeisterschaft 2026 mit La Roja!"
Ein Doppelpack der begehrten Unterhosen kostet übrigens 30 Euro.
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